Tüketicinin korunması için Ekonomi Bakanlığı bekleniyor!

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Tarım ve Doğal Kaynaklar bakanı Dursun Oğuz, Gündem Kıbrıs Web TV’de Gizem Özgeç’in sunduğu Meclis Bahçesi programına konuk oldu.

Domates fiyatlarının marketlerde çok yüksek olmasından dolayı vatandaşların yaşadığı sıkıntılar için çalışmalarının devam ettiğini aktaran Oğuz, “Türkiye’de bir çarşıda, semt pazarında 4 liraya domates vardır. Onun Türkiye’de hale gitmesi belli bir Maliyetlendirme gerektiriyor. Geçtiğimiz hafta Türkiye ziyaretim sırasında bende marketlerdeki fiyatları inceledim. Baktığımızda 12-17 TL’ye de marketlerde domates vardı. Taşımacılık ürünün maliyetini etkiliyor. Ancak buraya gelişteki fatura miktarına baktığımızda, üretici ve tüketici arasında belli bir fiyat farkı var. Hal yasası çıktığında bu sorun ortadan kalkacak. Komitede Hal yasasında sona geldik. Tarladan sofraya tüm süreç takip edilebilecek ve ürününü fiyatı da belli olacak. Şuan içerideki üretim maliyetlerini takip ediyoruz. Domates üreticileri ile de toplantı yaptık. Maliyetlerin üzerine yüzde 20-30 kar yeter dedik. Tüccarlarda yüzde 20 kar ve vergisi var. Daha sonra da marketler devreye giriyor. Tarım Dairesi yetkilileri marketlere gitti ve fiyatları inceledi. Anormal gördüğümüz durumlarda, Ticaret Dairesi’ne bilgi verdik ve gerekli işlemler yapıldı. Üretici bu ürünü istediği fiyattan da veremez. Vatandaşın alım gücünü de düşünmek zorundayız. Hal yasası çıktığı zaman bunla ilgili bir genel denetim mekanizması devreye girecek. Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı “Tavsiye edilen satış fiyatı” hakkında bir çalışma yapılıyor. Aradaki haksız kazancı engellemek ve tüketiciye en uygun fiyatla vermek gerekiyor. Tüketicinin alım gücünün korumamız gerekmektedir. Bu yönde çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.