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“Tüm kararlarımız, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarıdır”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, salgın tedbirleri, mali tedbirler ve eğitimde yapılması gerekenlerle ilgili birlikte hareket etme zamanı olduğunu vurguladı.

19 Nisan 2021 Pazartesi 12:51
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“Tüm kararlarımız, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarıdır”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, “Zaman, sudan sebeplerle, sırf muhalefet olsun ya da işte sendikacılık böyle yapılır iddiasıyla gereksiz açıklamalar yapma zamanı değildir” dedi.

“TÜM KARARLARIMIZ, BULAŞICI HASTALIKLAR ÜST KOMİTESİ’NİN KARARLARIDIR”

Bakan Amcaoğlu, yazılı açıklamasında şunları dile getirdi:

“Daha önce de söylediğimi iyi hatırlıyorum, bazı sendikacılarımızın amacı kesinlikle üzüm yemek değil, bağcıyı dövmektir. Bu anlayışı kabul etmekte zorlanıyorum.

Aşı olmadığını gayet iyi bildikleri halde, hala eğitim emekçilerinin aşılanması ile ilgili somut bir adım atmadığımızdan söz edebiliyorlar.  Kendileriyle birlikte oturuyoruz, salgın tedbirleri doğrultusunda birlikte yeni bir akademik takvim yapıyoruz. Her türlü tedbiri alıp, koşullar uygun olduğu takdirde, en yetkili makam olan Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararına bağlı olarak ulusal ve uluslararası sınavların yüz yüze yapılacağı kararını veriyoruz. Bunun üzerine hiç çekinmeksizin, bizleri ısrarla suçlamayı sürdürüyorlar. Bizim tüm kararlarımız, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin kararlarıdır.”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, yönetici ve çalışanları olarak, çocukların geleceğinin en küçük bir sıkıntı dahi yaşamaması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Bakan Amcaoğlu, “Vaka sayısının çok daha düşük olduğu dönemde, yüz yüze eğitim önerimize şiddetle karşı çıkan sendikalar, şimdi daha yüksek vaka sayısı varken, bizim geçmişteki önerilerimize adeta el koymuş gibi görünmektedir ve ‘elimizi taşın altına koymaya hazırız’ gibi açıklamalar yapabilmektedir. Bu açıklamalarda bakanlık olarak tutarlı ve yapıcı bir tavır görmemekteyiz”  dedi.

“TABLETSİZ, İNTERNETSİZ ÇOCUK KALMASIN DİYE SABAHLARA KADAR ÇALIŞIYORUZ”

“Evimize hiç gitmedik, zaman oldu sabahlara kadar çalıştık, tabletsiz, internetsiz çocuk kalmasın diye büyük çabalar harcadık. Bu konuda kesinlikle çok başarılı olduğumuz da ortadadır” diyen Bakan Amcaoğlu, öğrencilerin, çocukların mağduriyet yaşamaması adına, en başta Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi olmak üzere, ilgili tüm kurumlarla ve tabii ki sendikalarla birlikte çalışmayı sürdüreceklerini vurguladı.

Sırf muhalefet olsun diye yapılan bazı açıklamaların, son derece yaralayıcı olduğuna dikkat çeken Bakan Amcaoğlu, “Kimse kusura bakmasın, birilerine ders vermek gibi bir niyetimiz yok, biz çocuklarımızın derslerine odaklanmış bulunmaktayız ama sendikacılık da bu değildir ve olmamalıdır”  ifadelerini kullandı.

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