Tümgeneral Yıldırım Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi’ni ziyaret etti

Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve eşi, Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü müzeler bölgesinde yer alan Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ve Kıbrıs Araba Müzesi ile farklı salonlarda sergilenen dört farklı sergiyi ziyaret etti.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve eşine ziyareti sırasında, Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fahrettin Sadıkoğlu, Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı ve Kıbrıs Türk Millî Tarih Müzesi Yönetim Kurulu Kurucu Başkanı Prof. Dr. Ali Efdal Özkul ile Kıbrıs Modern Sanat Müzesi Müdürü Görkem Bulunç eşlik etti.

KUZEY KIBRIS KARMA FOTO RESİM SERGİSİ’Nİ GEZDİ

Tümgeneral Yıldırım ve eşi ziyareti sırasında ilk olarak Diş Hekimliği Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan Fotoğraf ve Resim Sanatçıları Elif Tunçel ile Ediz Tunçel’in fotoğraf arşivlerinden seçilerek sulu ve yağlı boya efektleriyle yeniden resmedilen 130 Fotoğraf ve Resimden Oluşan “Kuzey Kıbrıs Karma Foto Resim Sergisi”ni gezdi.

Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’a, sergilenen eserlerin yakından bakınca resim uzaktan bakınca fotoğraf olarak görülme özelliği taşıyan foto-resim tekniği hakkında bilgiler aktarıldı.

BASKI RESİM SERGİSİ, AZERBAYCAN SANATÇILARI RESİM SERGİSİ İLE YEREL SANATLAR SERGİLERİNİ İNCELEDİLER

Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve eşi daha sonra sırasıyla, YDÜ Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alan Azerbaycanlı Ressamların Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı 45 eserden oluşan resim sergisi, Tıp Fakültesi Sergi Salonu’nda yer alan Genç Kuşak 7 Sanatçının 60 eserinden oluşan “Türkiye Baskı Resim Sanatçıları Sergisi” ile Yakın Doğu Ortaokulu Sergi Salonu’nda yer alan Fotoğraf ve Resim Sanatçısı Gazi Yüksel’in 100 eserden oluşan “Yerel Sanatlar” adlı fotoğraf sergisini gezdi.

Sergi ziyaretlerinin ardından Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve eşi, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi ile Kıbrıs Araba Müzesi’ni gezerek, müzeler hakkında bilgiler aldı.

Ziyaretler sonrasında Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İrfan Günsel, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım’a yağlı boya tablo, eşine ise baskı resim bir tablo hediye etti.