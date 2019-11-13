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Tüp gaza zam!

13 Kasım 2019 Çarşamba 22:04
Tüp gaza zam!

Ülkede Koop- Gaz, Jet- Gaz ve İnter- Gaz tarafından piyasaya sürülen tüp gaz, 60 TL’den 65 TL’ye yükseldi.   

Alınan kararla 11 kilogramlık ev tipi tüp gaz 65 TL’den satılacak. Tüp gaza yapılan zammın yarından itibaren devreye gireceği öğrenildi. Kıbrıs Türk Petrolleri’nin hammaddeye yüzde 13,6 zam yaptı. Buna karşın üretici firmalar, tüp gaza 8 TL olması gereken artışı “halkın alım gücünü” gerekçe göstererek 5 TL yansıtma kararı aldı.

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Ertaç 2019-11-13 23:13:55

Bu halk için tek bir olumlu birşey yapmadınız,nasilda gelmistiniz gumbur gumbur

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Hamdi 2019-11-13 22:47:53

Eeee kış geliyor sobalar çıkıyor gelecek tabi zamcìklar

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