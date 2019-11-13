Tüp gaza zam!

Ülkede Koop- Gaz, Jet- Gaz ve İnter- Gaz tarafından piyasaya sürülen tüp gaz, 60 TL’den 65 TL’ye yükseldi.

Alınan kararla 11 kilogramlık ev tipi tüp gaz 65 TL’den satılacak. Tüp gaza yapılan zammın yarından itibaren devreye gireceği öğrenildi. Kıbrıs Türk Petrolleri’nin hammaddeye yüzde 13,6 zam yaptı. Buna karşın üretici firmalar, tüp gaza 8 TL olması gereken artışı “halkın alım gücünü” gerekçe göstererek 5 TL yansıtma kararı aldı.