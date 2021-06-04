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Turgay Bülent Göktürk “Tarihsel Süreçte Kıbrıs” kitabını başkan İsmail Arter’e takdim etti

DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAÜ ATAUM) Başkanı Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk, Gazimağusa Belediye Başkanı İsmail Arter’i ziyaret ederek “Tarihsel Süreçte Kıbrıs” isimli kitabını takdim etti.

04 Haziran 2021 Cuma 15:08
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Turgay Bülent Göktürk “Tarihsel Süreçte Kıbrıs” kitabını başkan İsmail Arter’e takdim etti

Başkan İsmail Arter konuşmasında, Tugay Bülent Göktürk’ün çalışkanlığıyla dikkat çektiğini, ülkemizde hem tarihsel olarak hem Kıbrıs konusuyla ilgili konuları kitaplaştırmasının çok önemli bir fayda olduğunu ifade ederek yeni kitabından dolayı Göktürk’ü kutladı. Tarihsel Süreçte Kıbrıs kitabıyla Kıbrıs tarihiyle ilgili bilgilerin de tazeleneceğini ifade eden Başkan Arter, Belediye olarak yapabilecekleri katkıları yapmaya hazır olduklarını söyledi. Başkan İsmail Arter, Belediyenin Bandabuliya’yı kütüphane olarak hizmete sunmak için çalışma yaptığını da sözlerine ekledi.

Yrd. Doç. Dr. Turgay Bülent Göktürk ise, DAÜ Atatürk Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak Kıbrıs Türkünün davası ve varoluş mücadelesini her fırsatta duyurmaya çalıştıklarını, farklı uluslararası sempozyumlarda bildiriler yayınladıklarını, uluslararası dergilerde yazılar yayınladıklarını söyledi. Göktürk, son olarak mücahitlerle ilgili röportajlarını içeren bir kitap hazırladıklarını, Kıbrıs’la ilgili 22 makaleyi bir kitap altında topladıklarını ve tarihsel süreçte Kıbrıs kitabının ortaya çıktığını söyledi. Tarihsel Süreçte Kıbrıs, Mücahitler Anlatıyor ve Mağusa Sancağı kitabını akademisyenler ve öğrencilerin istifade etmesi için bir paket halinde hem Türkiye hem ülkemizdeki kütüphanelere göndereceklerini söyledi.

Son Güncelleme: 04.06.2021 15:43
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