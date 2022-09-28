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Turgay Deniz'den sert açıklama!

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, katıldığı TV programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Deniz seçim tarihi değiştirilmediği takdirde mahkemeye taşıyacaklarını söyledi…

28 Eylül 2022 Çarşamba 15:45
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Turgay Deniz'den sert açıklama!



Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, katıldığı televizyon programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Külliye inşaatı hakkında konuşan Deniz, “Bu ülkede biz bir cumhuriyetsek, bir devletsek, yapılacak olan her türlü binanın bizim yetkili kurumlarımız tarafından onaylanması gerekir. Külliye veya değil ne isterse yapılsın. Bu ülkenin belli otoriteleri vardır ve eğer bu ülkenin otoriteleri de varsa bunu Bypass etmemek gerekmektedir” dedi. 
KTTO YEREL SEÇİM TARİHİNİ MAHKEMEYE TAŞIYACAK
Yerel seçimlerin 25 Aralık tarihinde yapılacak olmasını ağır bir dil ile eleştiren Deniz, “Şuanda iş dünyası ayaktadır. İş dünyası için 25 Aralık tarihi önemli bir tarihtir çünkü yeni yılın son haftasıdır. Alışverişin yapılacağı son haftadır. Güney tatildir ve alışveriş, yeme-içme için Kuzey’i tercih edeceği gündür. Ekonomiye katkı koyacaktır. Siz böyle bir güne seçim tarihi koyuyorsunuz. Sanki de bu ülkede özel sektör yoktur. Bu tarih değiştirilmezse belki de bu sefer davayı iş dünyası adına Ticaret Odası açacaktır” şeklinde konuştu.
“İHALESİZ ALIMLARIN KARŞISINDAYIZ” 
KIB-TEK Akaryakıt taşıma ihalesi hakkında konuşan Deniz, “Elektrik konusunda bu dönem Kıbrıs Türk Ticaret Odası olarak aktif çalışacağız. İhalesiz alımların tamamen karşısındayız. Şeffaflık ve eşitlikten yanayız. Gerekirse mahkemeye başvuracağız. Devletin parasını zarara uğratanlar güneş yüzü görmemelidir. Yolsuzluk, rüşvet algısı toplumun devlete olan inancını zedelemektedir” ifadelerini kullandı.

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