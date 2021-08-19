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Turgay Deniz, üyelerini primleri ödemeye çağırdı

KTTO Başkanı Turgay Deniz, üyelerini sosyal sigorta primlerini ödemeye çağırdı.

19 Ağustos 2021 Perşembe 23:01
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Turgay Deniz, üyelerini primleri ödemeye çağırdı

Başbakan Ersan Saner ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası (KTTO) Başkanı Turgay Deniz, hükümetin sosyal sigorta prim desteğini sürdürmesi konusunda prensip anlaşmasına vardı. Prim desteğininin hangi koşullarla devam edeceği yapılacak çalışmalar ile belirlenecek.

Salgın döneminde KKTC hükümetinin istihdamın devam ettirilmesine katkı sağlamak amacıyla yürürlüğe koyduğu ve sosyal sigorta primlerinin bir bölümünün devlet tarafından ödenmesi esasına dayanan “sosyal sigorta prim desteği” uygulaması, Haziran ayı sonu itibariyle yürürlükten kalkmış, bunun işsizliğe yol açacağını ileri süren KTTO ise bu desteğin devam etmesini sağlamak amacıyla Temmuz ayına ait sosyal sigorta primlerinin ödenmemesi çağrısı yapmıştı.

Başbakan Ersan Saner ile Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz, bugün yaptıkları görüşme sırasında prim desteğininin devam ettirilmesi konusunda ilke anlaşmasına varırken, prim desteğinin hangi koşullarda devam ettirileceğininin ayrıntılarının yapılacak çalışmalar ile netleştirilmesini de kararlaştırdılar.

KTTO Başkanı Deniz, konuyla ilgili olarak “Önemli olan ilkesel yaklaşımdır. Hükümetin mali zorluklarının bizler de farkındayız. Bizim amacımız, istihdamı devam ettirerek, çalışanlarımız açlık ile karşı karşıya bırakmamak, ayni zamanda ekonomik çarkların dönmesine yardımcı olmaktır. Ayrıntıları Sayın Başbakan ile görüşeceğiz. Uzlaşabileceğimize inanıyoruz. Bu nedenle üyelerimizi, primlerin ödenmesinin son günü olan 20 Ağustos-Cuma günü primlerini ödemeye çağırıyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Son Güncelleme: 20.08.2021 00:01
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