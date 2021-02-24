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"Turist getirmeye ,Turizmciler olarak hazırız"

Ülkemiz turizmcilerinden Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak; "KKTC'nin iki lokomotif sektörü Yüksek öğretim ve Turizmdir" dedi.

24 Şubat 2021 Çarşamba 11:39
858 Okunma
"Turist getirmeye ,Turizmciler olarak hazırız"

GÜNDEM KIBRIS

Ülkemiz turizmcilerinden Pasha Grup Yönetim Kurulu Başkanı Vedat Erbaş, sosyal medya hesabından açıklama yaparak; "KKTC'nin iki lokomotif sektörü Yüksek öğretim ve Turizmdir" dedi.

Erbaş açıklamasında , "Adamıza gelecek öğrencilerin karantina ücretinin devlet tarafından karşılanmasından anlaşılan devletimiz lokomotif sektörleri destekleme kararı almıştır.En son açıklanan pakette çalışanına ve işletmelerine destek alamayan, vergilerini tastamam ödeyen ve 12 aydır turistleri adaya getiremeyen turizm sektörü; karantina ücretlerinin devlet tarafından karşılanması ve karantina şeklinin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenmesi koşulu ile pandemi süresince nitelikli turist getirmeye hazırdır" dedi.

İŞTE VEDAT ERBAŞ'IN AÇIKLAMASI:

KKTC'nin iki lokomotif sektörü Yüksek öğretim ve Turizmdir. Adamıza gelecek öğrencilerin karantina ücretinin devlet tarafından karşılanmasından anlaşılan devletimiz lokomotif sektörleri destekleme kararı almıştır.

En son açıklanan pakette çalışanına ve işletmelerine destek alamayan, vergilerini tastamam ödeyen ve 12 aydır turistleri adaya getiremeyen turizm sektörü; karantina ücretlerinin devlet tarafından karşılanması ve karantina şeklinin, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından belirlenmesi koşulu ile pandemi süresince nitelikli turist getirmeye hazırdır.

Yetkili makamların ilgisine...

Son Güncelleme: 24.02.2021 12:48
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