Turist uyuşturucu ile geldi

(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’ndan uyuşturucu madde ile giriş yapan zanlı Mehmet Bilseloğlu, tutuklanarak, teminat amacıyla dün mahkemeye çıkarıldı.
Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Mehmet Bilseloğlu’nun Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tasarrufunda 4 gram 113 miligram hintkeneviri, 3 adet MDMA hap ve 118 miligram MDMA içeren toz maddenin bulunarak, emare alındığını kaydetti. Zanlının turist statüsünde olduğunu ve gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini belirten Sevinç, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.
Siz her gelen gidene Turist demek zorunda mısınız? Turist değil, uyuşturucu satıcısı. Bir bir daha iki. Turizm bakanı da şu kadar turist geldi demez mi! Kıl oluyorum. Sokaklarda turist yok. 300 bin nüfusmuşuk 2 milyon da turist gelirmiş. Eeeeee neredeler? Görünmezlik icat oldu da ben mi uyuyorum? Rum tarafına yaklaşık 4 milyon turist 4 milyar euro. Bizde 2 milyon turis 2 milyar euro nerede??? Bütçe 1 milyar euro civarında.
Lafa luga Cumhuriyeti.
Dogru söz kardesım. bu ülkede ne nedir bilinmediği icin boyle oluyor. Bak sen satıcı demıssın.. 4 gr ot satsa satsa ne edecek.. bellı kı kendı icin getırmıs..polisi de mesgul eder bu meseleler.. butun dunyada kenevir serbest oldu.. ama yok gene en son biz gireceyik.. bırak serbest bakayım gor sen turist i sonra..