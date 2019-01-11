Turist uyuşturucu ile geldi

(Kamalı Haber) - Ercan Havalimanı’ndan uyuşturucu madde ile giriş yapan zanlı Mehmet Bilseloğlu, tutuklanarak, teminat amacıyla dün mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili olarak olguları aktaran polis memuru Mehmet Sevinç, zanlı Mehmet Bilseloğlu’nun Ercan Havalimanı’ndan KKTC’ye giriş yaptığı esnada tasarrufunda 4 gram 113 miligram hintkeneviri, 3 adet MDMA hap ve 118 miligram MDMA içeren toz maddenin bulunarak, emare alındığını kaydetti. Zanlının turist statüsünde olduğunu ve gönüllü ifade vererek, suçunu kabul ettiğini belirten Sevinç, zanlının mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Cenkay İnan, zanlının bir ayı aşmamak üzere hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilmesine emir verdi.