Turizm Emekçileri İnisiyatifi; "Hükümet Zevki Sefa’da…"

Turizm Emekçileri İnisiyatifi, basın açıklaması yaparak hükümeti eleştirdi...

Birlik tarafından yapılan açıklama şöyle:

Hükümet Zevki Sefa’da… Özel Sektör Şok! Emekçi İptal!

Biz millet olarak geleneklerimiz için yaşar, tarihi değerlerimizin bize yüklediği kültür mirasımızla yoğrulur, geleceğimizi seçtiklerimizle şekillendiririz.

Bir evde yas-matem varsa komşu olarak yüksek sesle bile gülmez, sevincimizi içimizde yaşar hissettirmemeye çalışırdık.

Bir komşumuzun ihtiyacı olduğunda koşar elimizden geldiğince yardım etmeye çabalar derdini paylaşmak için uğraşırdık.

Son günlerde artık buda olmaz dediğimiz her ne varsa maalesef onları da yaşıyoruz.

Sn. yöneticilerimiz neredeyse sirtaki oynayacak kadar mutlu biz emekçiler ise pandemi arkasına sığınılarak uçuruma sürüklenerek umarsızca yapılanları seyretmekle yetiniyoruz.

Sn. Başbakan;

Daha önce de biz sizinle aynı ülkede yaşamadığımızı bir mektup ile aktarmıştık. Size göre her şeyin normal olduğu bir hayatı yaşadığınız doğru olabilir. Biz emekçiler olarak pandemi başladığından beri borç batağına sürükleniyoruz…

Farkında mısınız?

Hayatımızı idame ettirebilmek için kırk takla atıyoruz.

Cebimize 1,5 yıl sonra giren üç kuruşa göz dikerek TV programlarında muhasebeci edasıyla bu rakamların bireysel olarak küçük olduğunu, devlet olarak mali zorluklarda olduğunuzu anlatıyorsunuz.

Henüz de işine dönen emekçilerin yaşadıklarını görmezden gelip ekonomik ihtiyaç nedeniyle her şeye zam yapmaya devam ediyorsunuz…

Doğru ya… Ne oldu bu yılan hikayesine dönen asgari ücret?

Açlık sınırının altında olan ve belirlenip hükümetiniz sayesinde yasallaşmayan asgari ücret miktarı bu zamlar altında erimeye devam ediyor...

Bu ülkede bu hafta olduğu gibi daha yaşamının baharında yıllardır ışıksız ve bubi tuzaklarına dönen yollarda çocuklarımız ölüyor… Geleceğimiz tükeniyor!

Yaşadığımız bu süreçte yapamadığınız denetimlerden dolayı pandemi nedeniyle eşimiz-dostumuz hayattan ayrılıyor… Geçmişimiz siliniyor!

Siz ise almışsınız tokmağı elinize hiçbir şey olmamış gibi avanelerinizle birlikte çalıp oynuyorsunuz…

Bu süreci ne kadar daha bu şekilde idare etmeye çalışacaksınız?

Yeterince geleceğimizden çalmadınız mı?

Sosyal, psikolojik ve ekonomik olarak batışını izlediğiniz özel sektör emekçilerini ne kadar daha görmezden geleceksiniz?

Halkın taleplerine bu kadar sessiz kaldığınızı, görmezden geldiğinizi ve yaptıklarınızı da gazetelerden duydukça emekçiler olarak tokmağın elimize geçeceği günü sabırsızlıkla beklediğimizi sizlere bir kez daha hatırlatmak istiyoruz.

Turizm Emekçileri İnisiyatifi olarak PCR/Antijen testlerinin ücretsiz olması için yapılacak tüm eylemlere destek vereceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz.