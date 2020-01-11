Turizm Şurası Girne'de başladı

Kuzey Kıbrıs’ın lokomotif sektörü turizmde, yurt içi ve dışından paydaşların katılımıyla 2020-2030 Stratejik Planı’nın belirlenmesi amacıyla düzenlenen Turizm Şurası, Girne’de yapılıyor…

“Turizmin geleceğini planlıyoruz” başlığıyla düzenlenen Turizm Şurasının açılışına Başbakan Ersin Tatar da katıldı.

Vuni Palace Otel’de yer alan şura yarın öğleden sonra düzenlenecek basın toplantısıyla tamamlanacak

Açılışta konuşan DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, turizmin ekonomide yarattığı gelir, istihdamda oynadığı rol gibi maddi imkanlar yanında, ülke kültürünün tanıtılmasında da büyük katkılar sağladığını kaydetti…

KKTC Turizm Şurası’nın bu amaçla düzenlendiğini vurgulayan Kılıç, turizmin geliştirilmesi için desteğe ve işbirliğine ihtiyaç olduğunu, bütüncül bir yaklaşım içerisinde hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel de şurada; ülke turizminin 10 yıllık geleceğine yön verecek ulusal turizm politikalarının tüm taraflarla birlikte ele alınacağını söyledi.

Üstel, “turizm alanında ortaya çıkan yeni gelişmeleri tüm paydaşlarla ele alacağımız şuramızda hem sektörün mevcut durumunu gözden geçirilecek i hem de geleceğe yönelik ulusal bir turizm politikası yakalanacağını düşünüyorum” dedi.

Bakan Üstel, şura sonuçlarının bir kılavuz olarak kabul edileceğini vurguladı.

Dünya Turizm Örgütü’nün turizmin önümüzdeki 20 yılda büyüyeceğine işaret ettiğini anlatan Üstel, Kuzey Kıbrıs’ın da bu pastadan pay alabilmesi için turistlerin isteklerinin de dikkate alınarak turizme yön verilmesi gerektiğini belirtti.

Üstel, çeşitliliği artırmanın rekabet edebilirliğin en önemli unsurlardan biri haline geldiğini kaydederek sosyal medyanın etkin bir şekilde kullanımının da turizm adına bir zorunluluk olduğunu kaydetti.

912 milyon dolara varan büyüklüğü ile turizmin KKTC’nin dış ticaret açığının yüzde 53’ünü karşıladığını ifade eden Bakan Üstel, rakamların turizmin ülke ekonomisindeki önemini gösterdiğini belirtti.

Turizmin devlet politikası haline gelmesi ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşması için çalıştıklarını ifade eden Bakan Üstel, hem kaliteyi hem de çeşitliliği artırmak için uğraştıklarını söyledi…

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı ise turizmin ülke için çok önemli bir sektör olduğunu kaydederek, sektörün içinde bulunduğu sıkıntıların iyi bilindiğini ifade etti…

Arıklı, şuranın başarılı olacağına inanç belirterek, neticelerinin 2030 yılına kadar geniş bir perspektife ışık tutmasını diledi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Fikri Ataoğlu ise ülkede turizm denildiğinde herkesin aynı dili konuşması gerektiğini belirtti.

Sektörün yaşadığı sıkıntılara işaret eden Ataoğlu, teşvik sisteminin devam etmemesi halinde tanınmamış bir ülke olan KKTC’ye turist getirmenin çok zor olacağını söyledi.

Türkiye Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da Türkiye Kültür ve Turizm Bakanlığının yaptığı çalışmalardan bahsederek, Türk turizmine duyulan güvenin kökeninde, turiste verilen güven ve misafirperverlik olduğunu belirtti.

Bakanlığının izlediği hedefin, dünyadaki dönüşüm ve turizm potansiyellerini gözlemleyerek hareket etmek olduğunu vurgulayan Serdar Çam, Türkiye Tanırım ve Geliştirme Ajansı’nın bu amaçla kurulduğunu söyledi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti turizminin de büyüme gösterdiğine dikkat çeken Serdar Çam, şöyle devam etti;

“Giderek büyüme gösteren KKTC turizminde de turist sayısı, yatak kapasitesi arttı.Türkiye olarak KKTC turizminin güçlenmesi için kararlılıkla çalışıyoruz. Proje ve desteklerimizi de sürdüreceğiz. KKTC’de TİKA’nın açılması da buna büyük bir katkı olacaktır. Tanıtım filmlerimizi de hazırladık. Turizmde en önemli adım etkili tanıtımdır”

Çam, KKTC’nin önemli bir destinasyon olma yolunda ilerlediğini de kaydederek, “KKTC her mevsim sizi keşfetmeye çağırıyor” dedi.

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ise bu kadar uzman kişinin bulunduğu bir ortamda siyasilerin büyük laflar etmemesi gerektiğini söyleyerek, Turizmi devlet politikası haline getirecek olanın sektör temsilcileri ve paydaşlar olması gerektiğini vurguladı.

Bakan Özersay, Turizm teşviklerinde geçmişten gelen bir sıkıntı olduğunu ve görevlerinin alternatif kaynaklarla geçmiş turizm teşviklerinin ödenmesini sağlamak olduğunu belirtti…

Şuranın başarılı olmasını da dileyen Özersay, katkı koyan herkese teşekkür etti.

Başbakan Ersin Tatar da KKTC’nin çevresi, tarihi ve kültürü ile büyük bir zenginliğe sahip olduğuna işaret ederek, “Bütün güzelliklerimizi dünyaya göstermeliyiz. İşte bu marifet de bizde var” dedi…

Turizmcilerin yaratıcı fikirlerini alarak bunu kazanca dönüştürmenin kendi ellerinde olduğunu belirten Tatar, nitelikli, daha fazla geceleyen ve para harcayan turistin ülkeye çekilmesi gerektiğini kaydetti.

Başbakan Tatar, turizm profesyonellerinin 45 yılda kazandığı tecrübeye işaret ederek, turizm hareketinin arttığı dünyada KKTC’nin 2-3 milyon turist sayısına ulaşmasının gerçekçi bir durum olduğunu söyledi.

Bu hedeflere birlik ve beraberlik içinde çalışılarak ulaşılabileceğini belirten Tatar, hükümetin turizmin devlet politikası haline gelmesi için çalıştığını vurguladı.

Sağlık ve spor turizminin de KKTC için önemine dikkat çeken Başbakan, meslek okullarında turizme daha fazla zaman ve kaynak ayrılması gerektiğini de kaydetti.

Tatar, “Turizm gelişiyor, önemli olan bu saatten sonra kaynakları daha iyi kullanmak ve KKTC’nin cazibe merkezi olarak dünyaya anlatılmasında başarıları temin etmek. Bu hepimizin görevidir” dedi.

Ülkeye direkt uçuş olsa 5 milyon turiste ulaşılabileceğini belirten Tatar, turizmin Türkiye’nin tüm havaalanlarından KKTC’ye gerçekleşen uçuşlarla yapılabildiğini anlattı.

Başbakan Tatar, “Direkt uçuşlar için girişimlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. KKTC artık 4 milyon yolcu ile bambaşka bir yerdedir. Artık izolasyonlar ve kısıtlamalarla engellenemez. Seyahat özgürlüğünün engellenmesini kabul etmeyiz. Direkt uçuşta başarı yakalarsak turizm alıp başını gidecek, önemli bir destinasyon olarak dünyada yerini alacaktır” dedi.

Konuşmaların ardından turizm paneli gerçekleştirildi. Turizm Şurası yarın düzenlenecek basın toplantısı ile sona erecek. (BRT)