Turizm ve Çevre Bakanlığı Bütçe Tasarısı Görüşülüyor

İlk sözü alan CTP Milletvekili Fikri Toros, yabancı sermaye yatırımlarına olanak sağlayan turizmin KKTC için önemli olduğunu belirtti.

Toros, üçüncü ülkelerden turist getiren tur operatörlerine verileceği açıklanan 70 Euro’luk teşviklerin iki buçuk yıldan bu yana ödenmediğini kaydetti. Bunun çığ gibi büyüyen olumsuz etkiler yaratan bir sıkıntı olduğunu söyleyen Toros, buna yönelik ne yapılacağını sordu.

Proaktif, etkili bir pazarlama fonuna ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Toros, 20-25 milyon Euro gibi bir rakama ihtiyaç duyulduğunu belirtti. Toros, bu konuya ayrılan bütçe rakamlarının ne olduğunu sordu.

Turizm fonunun yüzde 50’sinin turizme, diğerinin de maliyeye ayrıldığını belirten Toros, bu fonun maliyeye ayrılan kısmının da turizme yönlendirilmesi gerektiğini, bu rakamın pazarlamaya ciddi katkısı olacağına inandığını ifade etti. Turizm sektörünün can damarının ulaşım olduğuna işaret eden Toros, son yıllarda uçak seferleri ve şirket sayısında azalmanın ciddi sıkıntı yarattığını belirtti.

Toros, THY’nin Türkiye’nin 8 şehrinden Ercan’a doğrudan uçuş yapmasının üzücü olduğunu söyleyerek, ulaşım ağının büyümesinin kişi başına düşecek bileti ücretini düşüreceğini kaydetti.

Ülkede turizm sektöründe şans oyunları sektörü oluştuğunu ancak çeşitliliğe ihtiyaç duyulduğunu söyleyen Toros, bakanlığın agro turizm, sağlık turizmi ve şehirlerin surlariçi bölgelerinin restore edilmesi, butik oteller, marina yatırımları gibi çeşitlilik projelerine yönelik açıklamaları olduğunu, bu stratejilerin ne durumda olduğunu sordu. Toros, “Ben hiçbirinin hayata geçtiğini görmedim. Bunlar çok önemli projelerdir” dedi.

Yerli üretim ve emeğin turizm sektörüne kazandırılması gerektiğini dile getiren Toros, bunun birçok açıdan gerekli olduğunu, üretim ve istihdama aynı zamanda yerel kültürün tanıtımına katkı yapacağını belirtti. Toros, bunun teşviklerin koşulu haline gelmesi gerektiğini kaydetti.

Çevrenin ihmal edildiğini belirten Toros, çevreyi kirletenlere yönelik yaptırımların caydırıcı olmadığını, çevre eğitiminin yetersiz olduğunu, geri dönüşüm stratejisinin yerleşmediğini ve hiçbir yerde çöp ayrıştırılması yapılmadığını söyledi.

KKTC denizlerinin AB standardına erişimine yönelik AB Mali Yardım Tüzüğü’nden yararlanılabileceğini kaydeden Toros, Avrupa Komisyonu ile ilişkilerin ne durumda olduğunu ve recycling projesi konusunda AB ile işbirliği olup olmadığını sordu.

Komite verilen aranın ardından Turizm ve Çevre Bakanlığı bütçesini görüşmeye devam edecek.