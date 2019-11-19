Turizmde hizmet içi eğitim maratonu başladı!

Eğitim programının detayları, bugün Golden Tulip Hotel’de yapılan kokteyl ile tanıtıldı.

Kokteyle Turizm ve Çevre Bakanı Ünal Üstel, Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Dimağ Çağıner, KREDO Academy Direktörü Evren Erk’in yanı sıra çok sayıda turizmci katıldı.

İlk sözü 2019-2020 Yılı Hizmet İçi Eğitim Programı’nın içeriğini, konusunu ve eğitim takvimini anlatmak üzere KREDO Academy Direktörü Evren Erk aldı.

Turizmdeki rekabetle başa çıkmak için hizmet içi eğitim programının önemine dikkat çeken Erk 4. yılın sonunda 2 bine yakın kişiye eğitim vereceklerinin altını çizdi.

Turizmin Kıbrıs ekonomisinin devamlılığın ve büyümesi için lokomotif bir sektör olduğuna vurgu yapan Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner ise turizm sektörünün gelişmesi için hizmet içi eğitim programlarının gerekli olduğunu söyledi.

Turizm ve Çevre Bakanı Üstel ise turizmde hedeflerinin olduğunu belirterek, düzenlenen hizmet içi eğitim programı ile Kıbrıs turizminin kalitesinin arttırıldığını ve dünya ile daha rekabet edebilecek duruma gelindiğini söyledi.

2019-2020 turizm işletmelerine yönelik Hizmet İçi Eğitim Programı’nın detaylarından söz eden KREDO Academy Direktörü Evren Erk, programın düzenlenmesi içen KITOB yönetimine teşekkür etti. KREDO Academy olarak böylesi bir organizasyonun içerisinde olmaktan gurur duyduklarını dile getiren Erk şöyle devam etti: Turizmde dünyada ve bölgemizde inanılmaz bir rekabet var. Konaklama sektöründe hizmet kalitesi çok önemli. Hizmet kalitesi sürekli gelişim ve bir büyüme gerektiriyor. Sürekli gelişim için de eğitim olmazsa olmaz bir faktör olarak ortaya çıkıyor. Bu bağlamda önceki senelerde KITOB ile KREDO Academy iş birliğinde toplamda bin dört yüz doksan altı kişiye eğitim verdik. Bu yıl dördüncüsü ile beraber iki bine yakın kişiye eğitim vermiş olacağız. Toplam yüz altı tam gün eğitim düzenledik. Bu yıl yüz elliye yakın tam gün eğitim projesine dönmüş olacağız.

Kıbrıs Türk Otelciler Birliği Başkanı Dimağ Çağıner kokteylde yaptığı konuşmasında KREDO Academy’e iş birliklerinden ötürü teşekkür etti. Bu yıl yapılan çalışmanın bir farkı olduğuna dikkat çeken Çağıner, KITOB’un artık kendi ayakları üzerinden duracağına dikkat çekerek bu yıl düzenlenen eğitim programının masrafını KITOB’un üstlendiğine vurgu yaptı. Eğitimin en son tasarruf edilecek nokta olduğu belirten Çağıner şöyle devam etti: Eğitim turizm içerisinde çok önemli bir kavram çünkü rekabetçi bir sektör içerisinde iş yapmaktayız ve bu rekabetçi sektörün esas teması hizmet. Hizmet noktasında günümüzde değişen insan taleplerine karşı yetiştirmemiz gereken bir kadrolarımızın olmasını mecbur kılmaktadır. Bu anlamda da elimizdeki en büyük kaynağımız eğitim.

Turizm Kıbrıs’ın lokomotif sektörü yaklaşık olarak 19 bin istihdam sağlıyor. Bu 19 bin istihdamın yüzde 22 civarı yerli istihdam geri kalanı Türkiye ve diğer ülkelerden katılım sağlayan iş arkadaşlarımızdır. İstihdam noktasında çok büyük bir kaynak aslında bu bağlamda Kıbrıs ekonomisinin devamlılığı ve büyümesi içinde lokomotif bir sektör olduğunun da ispatı. Geriye kalan hiçbir sektör bu kadar istihdam yaratabilecek hacimde değil. Turizm sektörünü geliştirmemiz gerek. İstihdamın eğitimini kalitesini arttırmamız gerekiyor o yüzden hizmet içi eğitimler bizim vazgeçilmelerimiz olmuştur, bundan sonra da devam edecektir. Bizimle çalışan arkadaşlarımızın daha iyi hizmet verebilmesi için bizim bu eğitimleri vermemiz gerekiyor. Yeni bir projemiz var. Turizm Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığı’nın birlikte düşündüğümüz turizm koleji projemiz var. Şuanda meslek okullarımız, meslek yüksekokullarımız mevcut buna ilave olarak turizm koleji noktasında bir girişim yapma planı içerisindeyiz. Bu anlamda yakın zamanda bakanlarımız bizi bir komite kurmaya davet ettiler. İleriki günlerde bu komite ile birlikte turizm kolejinin de ilk adımlarını atmış olacağız.

Turizm ve Çevre Bakanı Üstel, turizmciler ile birlikte olmaktan büyük bir mutluk duyduğunu belirtti.

Turizm denildiğinde heyecanlandığına dikkat çeken bakan Üstel, turizmin KKTC’nin lokomotif sektörü olduğunu vurguladı.

Kendisi turizmcilerin, turizme katkı koyanların öneminden söz eden Üstel, KKTC’ye çok sayıda ambargo uygulandığına dikkat çekti. Turizmcilerin ambargolara rağmen cesaret edip büyük yatırımlara ve borçlara imza attığının altını çizen Üstel şöyle devam etti:

‘Siz turizmcilerin çalışmaları ve devletin veya bakanlığın koyduğu katkılarla turizm bir yerlere geldi. Ben bugün gelinen noktaya bakıyorum, ülkemizin en büyük cari açığını kapatan sektör turizm. Diğer sektörler arkadan geliyor. Ama bunu söylerken de kesinlikle burada bir ayrım düşünmeyin. UBP hükümetlerinde turizmin ne kadar yol aldığına ve ilgili arkadaşlarımızın ne kadar duyarlı olduklarına bakın. Bir kere dünya ile mücadele etmek, dünya turizm sektöründeki pastadan bu küçük adamıza pay almak ve tüm güneyin de bir takım yerlerinde bizi kötülemelerine rağmen turizmde belli sayılara ulaşmak kolay değildir. Bu büyük bir hedeftir ve biz bu hedefleri büyüterek ilerlemek istiyoruz. Ama bütün bunları yaparken gelen insanımızın buraya bir kere daha gelmesi bizim için önemlidir. Dolayısıyla kaldığı yerde aldığı hizmetin daha da önem kazandığı bir gerçektir. O yüzden öncelikle Dimağ Çağıner’i kutlarım, bu işe emek verenleri kutlarım. Bu hizmet içi eğitimi önemlidir ve büyük bir yer almaktadır. Biz bunun içerisinde turizm kolejinin oluşması ve geçmişte atıl vaziyette duran bir otelimiz vardı ve o oteli çalışma hayatına kazandırmak için de büyük bir emek ve masraf da etti. Ve kazandırdık.

Yolumuz uzundur, hedeflerimiz büyüktür bu hedeflere giderken de rakiplerimizin önüne geçmek için gerek kültürümüzü gerek mutfağımızı vereceğimiz hizmetlerle ön plana çıkartmak için hem hizmet içi eğitimlerimizi hem de toplumdaki turizm bilincini daha ileriye götürmek için çalışmalarımızı sürdüreceğiz.’

(BRT/MAIL)