Türk-Sen: "Çalışanlar idari izne çıkarılmalı"

Türk-Sen, koronavirüs önlemleri çerçevesinde hükümete çağrı yaparak, gerek kamuda, gerekse özelde çalışanların idari izne çıkarılmalarını istedi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nda dün alınan kararların yetersiz olduğunu görüşünü belirterek bugünkü toplantıda gerek kamuda gerekse özel sektörde, çok önemli noktalardaki çalışanlar haricindeki kişilerin tedbir amaçlı idari izne çıkartılmaları kararının alınmasını önerdi.