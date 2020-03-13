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Türk-Sen: "Çalışanlar idari izne çıkarılmalı"

Türk-Sen, çalışanların idari izne çıkarılmalarını istedi.

13 Mart 2020 Cuma 12:41
2289 Okunma
Türk-Sen: "Çalışanlar idari izne çıkarılmalı"

Türk-Sen, koronavirüs önlemleri çerçevesinde hükümete çağrı yaparak, gerek kamuda, gerekse özelde çalışanların idari izne çıkarılmalarını istedi.

Türk-Sen Başkanı Arslan Bıçaklı yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlar Kurulu’nda dün alınan kararların yetersiz olduğunu görüşünü belirterek bugünkü toplantıda gerek kamuda gerekse özel sektörde, çok önemli noktalardaki çalışanlar haricindeki kişilerin tedbir amaçlı idari izne çıkartılmaları kararının alınmasını önerdi.

Anahtar Kelimeler:
Türk-SenKoronavirüs
Yorumlar
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:) 2020-03-13 12:43:53

beklenen acıklama geldı :))

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fevzi 2020-03-13 12:55:31

uygulama bu olmalıdır, yayılmadan önlem almak. güneyden giriş çıkışlar devam ederken biz şahsi önlemlerimizi ne kadar alsak da çözüm olmayacak. sağlık sisteminin durumu bellidir. KKTC de yapılması gereken çalışmalara ara verilmesidir. vatandaşı hastalıktan uzak tutmaktır.

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Aylin 2020-03-13 14:02:09

Neyi beklersiniz daha İtalya gibi mi olalım kapatın heryeri kimse çıkmasın sokağa

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