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Türk Yıldızları’nın KKTC'ye gelişi nedeniyle düzenleme

18 Temmuz ile 21 Temmuz tarihleri arasında beli saatler ve bazı bölgelerde insansız hava aracı (dron) uçurmak, yamaç paraşütü, deniz paraşütü ve benzeri hava sporu icra etmek güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

18 Temmuz 2019 Perşembe 10:30
Türk Yıldızları’nın KKTC'ye gelişi nedeniyle düzenleme

Türk Yıldızları’nın 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı Kutlamaları çerçevesinde KKTC’de  gerçekleştireceği gösteri uçuşu ve provalar nedeniyle, 18 Temmuz ile 21 Temmuz tarihleri arasında beli saatler ve bazı bölgelerde insansız hava aracı (dron) uçurmak, yamaç paraşütü, deniz paraşütü ve benzeri hava sporu icra etmek güvenlik gerekçesiyle yasaklandı.

Bayındırlık ve Ulaştıma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, yasakların uygulanacağı  bölgeler ve saatler şöyle:

-18 Temmuz 2019 Perşembe 16:00 ile 20:00 arasında Girne İlçe Sınırları dahilinde

-20 Temmuz Cumartesi günü tüm gün Lefkoşa, Girne ve Güzelyurt ilçe sınırları dahilinde

-21 Temmuz 13:00,  Türk Yıldızlarının adadan ayrılmasına kadar olan sürede

Türk Hava Kuvvetleri’ne bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları, büyük ilgi gören gösterilerini 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı törenleri çerçevesinde bu yıl da,  Lefkoşa’da tören alanında ve Girne semalarında gerçekleştirecek.

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Son Güncelleme: 18.07.2019 10:34
Anahtar Kelimeler:
KıbrısGündemHaberDüzenlemeYıldızTÜRK
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