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Turkcell Yönetimi KKTC’de Protokol Ziyaretleri Gerçekleştirdi

Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs’ta protokol ziyaretleri gerçekleştirdi.

03 Ekim 2021 Pazar 17:58
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Turkcell Yönetimi KKTC’de Protokol Ziyaretleri Gerçekleştirdi
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Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan ile beraberindeki heyet Kuzey Kıbrıs’ta protokol ziyaretleri gerçekleştirdi. Görüşmelerde KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC Başbakanı Ersan Saner, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Maliye Bakanı Dursun Oğuz, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Eroğlu Canaltay, Sağlık Bakanı Ünal Üstel, Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu (BTHK) Başkanı Kadri Bürüncük ve TC Lefkoşa Büyükelçiliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi Koordinatörü Ömer Cihan ile temaslarda bulunuldu.

Temaslar sırasında KKTC’nin teknolojik altyapısının iyileştirilmesi kapsamında önemli konular ele alındı.

“KKTC’NİN 4.5G VE FİBER ALTYAPISININ OLMAMASI EKONOMİ, EĞİTİM VE DİĞER PEK ÇOK ALANI OLUMSUZ ETKİLİYOR”

Adanın yeni nesil iletişim teknolojileriyle altyapısını güçlendirmesinin elzem olduğu vurgulanan ziyaretlerde, KKTC’nin 4.5G ve fiber altyapısı olmamasının ekonomi, eğitim ve diğer pek çok alanı olumsuz etkilediğine değinildi. Görüşmelerde, Turkcell Grubun, KKTC’deki teknolojik yatırımları geliştirmek için her türlü bilgi birikimi ve olanaklarını kullanmaya hazır olduğu da belirtildi.

Gerçekleşen ziyaretlere, Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Aksu, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Başkanı ve Turkcell Genel Müdürü Murat Erkan, Kuzey Kıbrıs Turkcell Yönetim Kurulu Üyeleri Afif Demirkıran ve Osman Yılmaz ile Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Turkcell Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı M. Akif Konar, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Avar ve Turkcell Yönetim Kurulu Ofisi Direktörü Mehmet Karataş katıldı.

Son Güncelleme: 03.10.2021 18:02
Anahtar Kelimeler:
TurkcellKuzey Kıbrıs TurkcellMurat Erkan
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