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Turkcell’den tüm müşterilerine Nisan 1 sürprizi

Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri Nisan ayını yeni bir hediyeyle karşılayacak. Turkcell’in özel kampanyası kapsamında, herhangi bir başvuru yapmadan, Instagram uygulamasının kullanımı tüm gün boyunca ücretsiz olacak.

31 Mart 2018 Cumartesi 15:24
Turkcell’den tüm müşterilerine Nisan 1 sürprizi

Dijital uygulamalarıyla müşterilerine çok özel ürünler sunan Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları için Nisan ayı özelinde Sarı Sandık programı kapsamında kampanya düzenledi. Kampanya kapsamında canlı video paylaşımı dışındaki tüm kullanımlar bir gün boyunca ücretsiz olacak. Dijitalleşmenin öncüsü olan Turkcell en fazla paylaşım yapılan sosyal medya uygulamalarından olan Instagram’da kişilerin mutluluğunu ve sevincini yakınlarıyla rahatça paylaşabilmeleri için çok özel bir hediye hazırladı. Buna göre Kuzey Kıbrıs Turkcell kullanıcıları herhangi bir başvuru yapmadan 1 Nisan tarihinde Instagram’ı ücretsiz kullanacak.

Instagram ÜCRETSİZ

Şaka günü olarak bilinen 1 Nisan’da, Kuzey Kıbrıs Turkcell müşterileri için Sarı Sandık programı kapsamında “şaka değil gerçek” sloganıyla özel bir kampanya düzenlendi. Kampanyaya göre faturalı ve faturasız ses hattı kullanan tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilere 1 Nisan 2018 tarihinde Instagram kullanımı ücretsiz olarak sunulacak. Üstelik kampanyadan yararlanmak için herhangi bir başvuru yapmaya da gerek olmayacak. Kampanya 31 Mart akşamı saat 23:59’da başlayacak ve 1 Nisan akşamı saat 23:59’a kadar devam edecek. 1 Nisan gece yarısına kadar sürecek kampanyada Instagram üzerinden canlı video yayını hariç tüm fotoğraf, video ve hikaye paylaşımları, kullanıcıların data paketlerinden düşmeyecek. Tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell’lilerin faydalanabileceği bu hediyeyle kullanıcılar, Nisan ayına girerken Instagram’ı GB hesabı yapmadan doyasıya kullanabilecek.

Instagram’a özel 5 GB

Dijital operatör Kuzey Kıbrıs Turkcell bu kampanya dışında yeni bir ürününü daha kullanıcılarına duyurdu. Kuzey Kıbrıs Turkcell tarafından yapılan açıklamada 2 Nisan 2018 tarihinden itibaren Instagram’a özel 5GB kotalı paket satışının başlayacağı açıklandı. Yapılan açıklamada Instagram paketi, faturalı hatlar için aylık 9,90TL, faturasız hatlar için de aylık 152 kontör ücretle satışa sunulacak. 5GB Instagram paketi son dönemde popülerliği artan bu uygulamanın daha rahat kullanımını sağlayacak, kullanıcılar dilediğince fotoğraf, hikaye ve video paylaşımları yapmasına olanak tanırken mevcut paket kotasından da eksilmeyecek. Instagram 5GB paketini kullanmak isteyenler INSTAGRAM yazarak 1111’e kısa mesaj göndererek paketlerini başlatabilecekler.

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