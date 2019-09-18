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Türkiye Barolar Birliği, Ankara’da “Kıbrıs’ta Son Söz” konulu panel düzenliyor

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:13
Türkiye Barolar Birliği, Ankara’da “Kıbrıs’ta Son Söz” konulu panel düzenliyor

Türkiye Barolar Birliği, Ankara’da “Kıbrıs’ta Son Söz” konulu iki günlük panel düzenliyor.

Başbakan Ersin Tatar ve Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy,  panelin açılış konuşmasını yapmak ve bir dizi temasta bulunmak üzere yarın sabah Ankara’ya gidiyor.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 20-21 Eylül tarihlerinde Türkiye Barolar Birliği Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek panelin açılış konuşmalarını TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yapacak.

Üç ana başlığın yer alacağı panelde, “Kıbrıs müzakereleri”, “Doğu Akdeniz ve Ege’de değişen jeopolitik ve jeostratejik ortamda güvenlik ihtiyaçları” ve “Kapalı Maraş açılımıyla Vakıf mallarının hukuki statüsü” tartışılacak.

Türkiye ve KKTC’nin yanı sıra yurtdışından uzmanlar panelde konuşma yapacak. Panelde sunulan bildiriler, daha sonra İngilizce ve Türkçe basılıp yayınlanacak. Panelde İngilizce sunumlardan oluşan bir bölüm de olacak.

“Kıbrıs müzakere süreci”yle ilgili Ergün Olgun,  Hüseyin Işıksal ve Sabahattin İsmail; “Doğu Akdeniz’de yeni enerji politikaları” konusunda Hüseyin Gökçekuş; “Vakıf mallarının tarihsel süreci ve hukuki statüsü”yle ilgili Nazif Öztürk, İbrahim Benter, Ergin Ulunay; “Hukuki ve siyasi yönleriyle Kapalı Maraş açılımı” konusunda ise UBP Milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu sunum yapacak. 

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu ve Prof. Dr. Necdet Basa koordinatörlüğünde 2016 yılında “Kıbrıs’ta Son söz Söylenmedi” panel düzenlenmişti. Bu paneli, “Kıbrıs”ta Son Sözü Kim Söyleyecek” isimli panel izlemişti.  Kıbrıs’ta “Son Söz” bu konuda düzenlenen üçüncü panel olacak. 

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TürkiyeBaroKıbrısSonSözPanelGündem
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