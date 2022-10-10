Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan, BRT ekranlarında yayınlanan ve Levent Kutay’ın hazırlayıp sunduğu 'Aklıma Takılan Sorular’ adlı programa katıldı.

Eski Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Atakan, Türkiye’deki bir hava yolu şirketinin KKTC’ye gelmesinin olumlu bir olay olduğuna işaret ederek, çeşitlilik olması halinde bunun tüketiciye ve uçuş kalitesine yansıyacağını dile getirdi.

Arz eksikliği ve talep artışı nedeniyle bilet fiyatlarının artığına da dikkat çeken Atakan, bakanlık döneminde Türk Hava Yolları’nın ağından yararlanarak, bir yapı oluşturmayı hedeflediklerine işaret etti, “Bir kısmını hayata geçirdik, sonra pandemiyle karşılaştık…” dedi.

Bütün çalışmalarını yerine gelen bakana devrettiğini de belirten Atakan, bu adımların çeşitli nedenlerden ötürü atılamadığını söyledi.

Atakan, yerli bir hava yolu şirketi kurmanın maliyetli olacağına da dikkat çekerek, “Böyle bir yatırımdan ziyade mevcut hava yollarının nasıl daha fazla ülkemize çekebiliriz onun yollarına bakmalıyız” ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin KKTC'yi "iç hatlar" vergilendirme sistemine dahil etmesinin bir dönem gündemde olmasına da işaret eden Atakan, “Özel havalimanlarının dış hatlara uyguladığı tarife iç hatlara uyguladığı tarifeden daha ucuzdur. İç hatlara bağlanma bir ucuzluk vesilesi değildir, pahalılaşma vesilesidir” diye konuştu.

Türkiye’nin KKTC’ye ayrı bir tarife uygulayabileceğine de değinen Atakan, çeşitli hizmet bedellerinin alınmamasıyla bunun mümkün olduğu aktardı, “Türkiye Cumhuriyeti, böyle bir rakamı karşılarsa hayata geçirilebilir” dedi.