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Türkiye'den KKTC'ye gelecek olanların dikkatine

Türkiye’den KKTC'ye TC kimlik kartları ile seyahat edecek olanlar için bugünden itibaren yeni dönem başladı!

01 Ekim 2021 Cuma 09:39
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Türkiye'den KKTC'ye gelecek olanların dikkatine
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Türkiye’den KKTC'ye seyahat etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için yeni dönem bugünden itibaren başladı.

Türkiye'den gelecek yolcular bugünden itibaren fotoğrafsız kimlik kartlarıyla çıkış işlemi yapamayacak.

İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, KKTC'ye gidecek olan TC vatandaşı yolcuların fotoğraf bulunmayan kimlik kartı ile çıkış işleminin bugünden itibaren yapılmayacağı bildirildi.

İlgili genelge kapsamında, TC vatandaşı yolcular, KKTC'ye yeni tip fotoğraflı kimlik kartıyla seyahat edebilecek.

TC Lefkoşa Büyükelçiliği açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği de “15 yaş altı vatandaşlarımızın fotoğrafsız kimlik kartı ile KKTC’ye seyahatlerinin 1 ekim 2021 tarihi itibariyle sonlandırılması hakkında duyuru” başlığıyla konuya ilişkin yayınladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“İçişleri Bakanlığımızca alınan bir karar doğrultusunda, 15 yaş altı vatandaşlarımızın fotoğrafsız kimlik kartı ile Türkiye’den KKTC’ye çıkışların 01 Ekim 2021 (bugün) tarihi itibariyle sonlandırılacağı açıklanmıştır. KKTC’ye seyahat edecek olan fotoğrafsız kimlik kartı hamili vatandaşlarımızın kimlik kartlarını yenilemeleri önemle duyurulur.”

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