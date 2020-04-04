Türkiye'den tıbbi malzeme yardımı ülkemize geldi

Bugün Ankara'dan 184 Kıbrıslı Türk öğrenci daha ülkemize ulaştı.

Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda söz konusu uçağın içerisinde tıbbi malzemelerin de olduğu kaydedildi.

Uçakta 150 koli civarında test kiti ve sağlık malzemesi olduğu öğrenilirken, Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeyine yaptığı yardımların da devam ettiği görüldü...