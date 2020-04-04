Türkiye'den tıbbi malzeme yardımı ülkemize geldi

Bugün Ankara'dan 184 Kıbrıslı Türk öğrenci daha ülkemize ulaştı.
Sosyal medyada yapılan paylaşımlarda söz konusu uçağın içerisinde tıbbi malzemelerin de olduğu kaydedildi.
Uçakta 150 koli civarında test kiti ve sağlık malzemesi olduğu öğrenilirken, Türkiye'nin Kıbrıs'ın kuzeyine yaptığı yardımların da devam ettiği görüldü...
Türkiye iyi ki var, ya olmasaydı ne yapardı Kıbrıs düşünmek bile istemiyorum...
Teşekkürler Türkiye'm.
AB den yardım geleceğini ve doktor geleceğini duyan 3 garantörden bir da yardım yolladı gayet doğal kendi vatandaşlarının sayısı yerli halkın 5 katıdır.
Emiği geçen herkese herşeye rağmen gösterdikleri özveriye ve çocuklarımıza bu imkanları sundukları için çok teşekkr ediyorum .Nazım beyi aramıştım geçen hafta 1 haftaya kınınız kıbrısta demişti tam dediği gibi 1 hafta çoook teşekkürler.