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"Türkiye, KKTC’nin topraklarını her türlü koruyor"

Türkiye, KKTC’nin topraklarını her türlü koruyor; son 10 yılda 10 milyondan fazla fidanın üretimine, yaklaşık 7 milyon fidanın toprakla buluşmasına destek verdi.

10 Haziran 2021 Perşembe 10:37
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"Türkiye, KKTC’nin topraklarını her türlü koruyor"

Türkiye, KKTC’nin yeniden “yeşil adaya” dönüşmesi için, 2010-2020 arası 87 milyon TL kaynak aktararak, 5 hektardan fazla alanın ağaçlandırılmasına destek sağladı.

TOPRAĞI HER TÜRLÜ KORUYORUZ

10 YILDA 10 MİLYONDAN FAZLA FİDAN ÜRETİLDİ

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her alanda gelişerek kalkınmasına koşulsuz destek olan Türkiye, KKTC topraklarına sahip çıkılarak her türlü korunmasına, yeniden “Yeşil Ada” haline gelmesine çeşitli projelerle destek sağlıyor.

Türkiye Cumhuriyeti, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçiliği Ekonomik ve Kalkınma (KEİ) Ofisi’nin koordine ettiği, KKTC Ormancılığının geliştirilmesi projeleri kapsamında, 5 hektardan fazla alanın ağaçlandırmasına destek vererek, bu kapsamda 2010-2020 yılları arasında 87 milyon TL kaynak aktardı.

Türkiye’nin finansal katkısı, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü’nün teknik ekipman desteği ve KKTC Orman Dairesi’nin çalışmaları ile 2010-2020 yılları arasında, 10 milyon 468 adet fidan üretildi, yaklaşık 7 milyon fidan, 5 hektardan fazla alanda toprakla buluştu. Fidanların dikim, bakım ve korunması için her türlü teknik ve ekipman desteği de sağlanıyor.

KEİ, ayrıca, KKTC’de, çevre konusunda toplumsal duyarlığı artırmak, yeşilin korunarak gelişmesi, toprağın bereketlenerek daha verimli hale gelmesi, kuş türlerinin ve endemik bitkilerin korunması amacıyla yıllardır çeşitli projelere finansal veriyor.

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKKTCYeşil AdaFidan
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