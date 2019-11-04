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Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca test edildi

TCG Kınalıada gemisiyle başarılı şekilde test edildi.

04 Kasım 2019 Pazartesi 12:28
Türkiye'nin ilk deniz seyir füzesi Atmaca test edildi

ROKETSAN tarafından geliştirilerek üretilen Atmaca'nın testlerinde önemli bir aşama gerçekleştirildi.

TC Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in verdiği bilgiye göre, Atmaca, TCG Kınalıada gemisinden başarıyla fırlatıldı. Testlerine devam edilecek Atmaca'nın, 2020 yılının ikinci yarısında envantere girmesi hedefleniyor.

Atmaca, uzun menzili, düşük izi ve yüksek hedef vuruş hassasiyetiyle modern donanma platformlarında hizmete hazır bir silah sistemi olarak adından söz ettirecek.

Her türlü hava şartında kullanılabilen modern bir güdümlü mermi olan Atmaca, karşı tedbirlere dayanıklılığı, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal yetenekleri ile ileri görev planlama sistemi (3D routing) sayesinde, sabit ve hareketli hedeflere karşı etkili olabiliyor.

Küresel Konumlandırma Sistemi, Ataletsel Ölçüm Birimi, Barometrik Altimetre ve Radar Altimetre alt sistemlerini kullanarak yol alan Atmaca, hedefini yüksek doğrulukla bulabilmek için aktif radar arayıcısını kullanıyor.

Önce MİLGEM'lere entegre edilecek

200 kilometrenin üstünde menzile sahip güdümlü mermi, görüş hattının ötesindeki hedefler için de büyük bir tehdit oluşturuyor. Atmaca'nın, hedef güncelleme, yeniden saldırı ve görev iptal kabiliyetlerinin ardında ise sahip olduğu gelişmiş ve modern veri linki yer alıyor. En verimli görev profilini sunabilen sistemde, hedefe zamanlama, hedefi vurma ve hedefi ateş altına alma operasyonel modları bulunuyor.

Deniz Kuvvetleri envanterindeki platformlara entegrasyon çalışmaları sürdürülen Atmaca, ilk olarak MİLGEM korvetlerine entegre edilecek. Atmaca, envanterdeki ABD yapımı Harpoon füzesinin yerini alacak.

ROKETSAN, Atmaca ile gemilerin vurucu gücünü oluşturacak kritik bir sistemin de tedarikçisi haline gelecek. Dünya üzerinde Atmaca ile aynı sınıfta yer alan az sayıda farklı çözüm bulunuyor.

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