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Türkiye Sandık başında

Seçimde, Türkiye içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak.

24 Haziran 2018 Pazar 10:36
Türkiye Sandık başında

Türkiye, Cumhurbaşkanını ve 27. Dönem Parlamentosunun üyelerini belirlemek üzere sandık başına gidiyor. Seçimde oy verme işlemi başladı.

Seçimde, Türkiye içinde toplam 56 milyon 322 bin 632 seçmen, 180 bin 65 sandıkta oy kullanacak.

Yurt dışı seçmen kütüğün kayıtlı seçmenlerin 7 Haziran’da başlayan oy verme işlemi 19 Haziran’da tamamlandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, bugün saat 17.00’ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.

Türkiye genelinde seçmenler, saat 08.00-17.00 saatleri arasında sandık başına gidiyor. Ancak saat 17.00’ye geldiği halde, sandık başında oylarını vermek üzere bekleyen seçmenler, başkan tarafından sayıldıktan sonra sırayla oylarını kullanacak.

Cumhurbaşkanı seçiminde 6 aday yarışıyor.

AK Parti ve MHP’nin kurduğu “Cumhur İttifakı” Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, CHP Muharrem İnce’yi, HDP ise Selahattin Demirtaş’ı cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdi.

Seçmenlerin imzasıyla cumhurbaşkanı adayı olmak üzere başvuran ve gerekli 100 bin imzayı toplayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek de cumhurbaşkanı olabilmek için yarışıyor.

Vatandaşlar, bu seçimde 550 yerine 600 milletvekili için oy kullanacak. Seçime AK Parti, CHP, HDP, HÜDA PAR, İYİ Parti, MHP, Saadet Partisi ile Vatan Partisi katılacak. BBP’nin adayları AK Parti, DP’nin adayları ise İYİ Parti listelerinden seçime giriyor.

Siyasi partilerin ittifak yaparak, seçime katılmasına olanak tanıyan yeni yasa değişikliği sayesinde ittifaklar da kuruldu. AK Parti ve MHP “Cumhur İttifakı”, CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi ise “Millet İttifakı” adı altına oy pusulasında yer alıyor.

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