"Türkiye tarafından yargıya yönelik yıpratma kampanyası başlatıldı"

Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kursu kararıyla birlikte Türkiye’den gelen açıklamaları eleştiren Mustafa Akıncı, Türkiye'nin sistemli bir şekilde yargıya yönelik yıpratma kampanyası başlattığını ifade etti. Akıncı, KKTC’deki yargının da Türkiye’deki yargı sistemine benzetilmek istendiğini savundı.

“Türkiye’deki tek adam rejiminin burada istediğini başbakan, istediğini cumhurbaşkanı yapması... Şimdi de sırada yargı var” diyen Akıncı, Anayasa Mahkemesi’nin Kur’an kursu kararının ardından yapılan açıklamaların yanlış anlaşılma sonucu olmadığını kaydetti.

"BU TOPLUMU BİTİRMEK İSTİYORSUNUZ"

“Konferasa gidip, BM’nin gözüne baka baka, ‘Kıbrıs’ta iki devlet var, bu egemenliğini tanıyın’ nasıl diyeceksiniz? Hangi egemenlikten bahsedeceksiniz? Kuzey Kıbrıs’ın siyasetine, medyasına, başbakanına, cumhurbaşkanına, hiç karışmamanız gereken yargıya karışıyorsunuz. Yargı son noktadır. Bu yaşananlar ile bu toplumu bitirmek istiyorsunuz demektir.”

KAYNAK: KIBRIS POSTASI