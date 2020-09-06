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Türkiye ve KKTC’nin yapacağı “Cengiz Topel Tatbikatı” bugün başlıyor

Türkiye ve KKTC tarafından yapılacak olan “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” bugün başlıyor…

06 Eylül 2020 Pazar 10:29
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Türkiye ve KKTC’nin yapacağı “Cengiz Topel Tatbikatı” bugün başlıyor

Türkiye Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı unsurlarınca 6-10 Eylül’de gerçekleştirilecek tatbikat, bugün başlıyor. Tatbikat, KKTC’de icra edilecek.

Her yıl planlı olarak yapılan “Şehit Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz Fırtınası Tatbikatı” ile Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı ile KKTC Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı arasında karşılıklı eğitim, iş birliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi amaçlanıyor.

Tatbikat, Türkiye’den hava, deniz ve kara havacılık unsurlarının da katılımıyla hava hücum, muharebe arama kurtarma harekatı tatbikatı ve eş zamanlı tabur görev kuvveti tatbikatları şeklinde, birleşik, müşterek ve fiili olarak icra edilecek.

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