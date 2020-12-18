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"Türkiye'ye aşı gelir gelmez bize de gelecek"

Başbakan Ersan Saner, Corona aşılarının Türkiye üzerinden geleceğini, ilk etapta toplam nüfusun üçte ikisinin aşılanabileceğini kaydetti.

18 Aralık 2020 Cuma 12:44
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"Türkiye'ye aşı gelir gelmez bize de gelecek"

Başbakan Ersan Saner, Corona'yla mücadele ve aşılar ile ilgili konuştu.

"Virüsle mücadelede başarılı olmanın yöntemleri üzerinde çalışıyoruz"

Saner, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bütün dünyayı kasıp kavurduğunu ve Kıbrıs Rum kesiminin de bu anlamda ciddi sıkıntılar yaşadığını kaydederek, KKTC'nin pandemiden göreceli olarak çok daha az etkilendiğini ve bu başarısıyla tüm dünyanın takdirini topladığını vurguladı.

Hükümetin güvenoyu almamasına rağmen Kovid-19 ile mücadele konusunda ciddi çalışmalara başladıklarını belirten Saner, "KKTC ekonomisinin gelirleri, ağırlıklı olarak turizm ve üniversiteler üzerinden sağlanıyor. Ülkenin sağlık sistemini bozmadan, ekonomiyi de atlamadan virüsle mücadelede başarılı olmanın yöntemleri üzerinde çalışıyoruz." dedi.

 "Aşılar Türkiye üzerinden gelecek"

Saner, aşı konusunda Türkiye ile anlaşmalar yapıldığının altını çizerek, "Anavatan Türkiye'ye aşı gelir gelmez, ilk etapta toplam nüfusumuzun üçte ikisini aşılayabilecek kapasitede bir aşı tedarikiyle aşı kampanyamızı da başlatacağımızı söyleyebilirim. Aşılar Türkiye üzerinden gelecek." dedi.

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