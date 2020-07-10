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Türkiye'ye gidecek olanlara kurallar

KKTC'den TC'ye kısa süreli ( 5 gün dahil ) seyahatlerde uygulanması gereken kurallar

10 Temmuz 2020 Cuma 18:06
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Türkiye'ye gidecek olanlara kurallar

Türkiye Cumhuriyeti'ne yapılacak 5 gün dahil kısa süreli seyahatlerde KKTC'de son 3 gün içerisinde yapılmış bir PCR testi varsa, TC' de PCR testi yapılmasına ihtiyaç duymadan KKTC'ye geri dönüş mümkün olmaktadır.


KKTC'ye dönüşte ise  deniz ve havalimanlarında 2. PCR testi yapılacak ve test sonucu çıkıncaya kadar evde veya konaklanan yerde izole olunması gerekmektedir.


KKTC'ye giriş tarihinden itibaren 5 gün sonra ise Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'ne başvuru yapıp bir PCR testi daha yapılması gerekmektedir.


Eğer KKTC'de test yapmadan kısa süreli 5 günlük Türkiye seyahatleri yapılacaksa Türkiye'de 72- 120 saat arasında bir PCR testi yapılmalıdır.  Aksi takdirde KKTC'ye seyahate izin verilmeyecektir.

Son Güncelleme: 10.07.2020 18:09
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