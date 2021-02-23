Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve Kıb-Tek Genel Müdürü Teknecik’de incelemelerde bulundu.

Teknecikde faaliyete geçirilecek ve kısa bir süre sonra Türkiye’den gelecek olan 50 megawatlık jeneratörlerin yerleştirileceği alan gezildi.

Santral içerisinde detaylı inceleme yapıldıkdan sonra jeneratörlerin yerleştirileceği alanda gerekli çalışmaları yerinde incelenerek yetkililerden bilgi alındı.

Büyükyılmaz başkanlığında ki yönetim kurulu ,çalışanlara alt yapıda ki eksiklerin tamamen giderilerek hazırlıkların ivedilikle bitirilmesi ve gelecek jenaratörlerin çok kısa sürede faaliyete geçebilmesi için gerekli tüm çalışmaların ivedilikle yapılması gerektiğini belirtti.