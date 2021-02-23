Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Aranan şahıslar var!
Aranan şahıslar var!
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Elshaify boğularak mı öldürüldü?
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Evinden ve arabasından uyuşturucu çıktı
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek dövdü
Abisinin kızını dedikodu yaptı diyerek...
Boğazını sıkıp saçını çekti
Boğazını sıkıp saçını çekti
Flaş Haber
6 saatlik elektrik kesintisi!
Kapat

Türkiye’den gelecek olan 50 megawatlık jeneratörlerin yerleştirileceği alan gezildi

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve Kıb-Tek Genel Müdürü Teknecik’de incelemelerde bulundu.

23 Şubat 2021 Salı 10:14
503 Okunma
Türkiye’den gelecek olan 50 megawatlık jeneratörlerin yerleştirileceği alan gezildi

Kıb-Tek Yönetim Kurulu Başkanı Turan Büyükyılmaz, yönetim kurulu üyeleri ve Kıb-Tek Genel Müdürü Teknecik’de incelemelerde bulundu.

Teknecikde faaliyete geçirilecek ve kısa bir süre sonra Türkiye’den gelecek olan 50 megawatlık jeneratörlerin yerleştirileceği alan gezildi.

Santral içerisinde detaylı inceleme yapıldıkdan sonra jeneratörlerin yerleştirileceği alanda gerekli çalışmaları yerinde incelenerek yetkililerden bilgi alındı.

Büyükyılmaz başkanlığında ki yönetim kurulu ,çalışanlara alt yapıda ki eksiklerin tamamen giderilerek hazırlıkların ivedilikle bitirilmesi ve gelecek jenaratörlerin çok kısa sürede faaliyete geçebilmesi için gerekli tüm çalışmaların ivedilikle yapılması gerektiğini belirtti.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Özyiğit ve Çeler, Spehar’a TDP’nin görüşlerini aktardı
Özyiğit ve Çeler, Spehar’a TDP’nin görüşlerini aktardı
Amcaoğlu: 21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
Amcaoğlu: 21 günde 3 bine yakın öğrenci ülkeye geldi
AKPINAR; “BİZİM HAYAT KAYNAĞIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZ”
AKPINAR; “BİZİM HAYAT KAYNAĞIMIZ ÖĞRENCİLERİMİZ”
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim