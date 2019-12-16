Türkiye’den KKTC’ye ilk İHA yola çıktı

Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA havalandı. Bayraktar TB2 tipi İHA'nın beş saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havalimanı'nda olması bekleniyor. İHA ve SİHA üssüne dönüşecek Geçitkale, enerji paylaşımında tansiyonun yüksek olduğu Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin gözü olacak.