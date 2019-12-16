Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
banner2
İşte anne adaylarının en çok merak ettiği o soru
İşte anne adaylarının en çok...
Bebeklerde balık yağı nasıl kullanılır?
Çocuklar doğdukları andan 3 yaşına...
Dünyanın en güzel kadını belli oldu!
Dünyanın en güzel kadını
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
2020'de burcunuzu neler bekliyor?
Otizm çeşitleri nelerdir? Otizm belirtileri ve tedavisi…
2. yaştan sonra ortaya çıkıyor!

Türkiye’den KKTC’ye ilk İHA yola çıktı

Türkiye'den KKTC'ye ilk İHA havalandı. Bayraktar TB2 tipi İHA'nın beş saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havalimanı'nda olması bekleniyor. İHA ve SİHA üssüne dönüşecek Geçitkale, enerji paylaşımında tansiyonun yüksek olduğu Doğu Akdeniz’de Türkiye'nin gözü olacak.

16 Aralık 2019 Pazartesi 09:24
Türkiye’den KKTC’ye ilk İHA yola çıktı

 Geçitkale Havaalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılmasına yönelik alınan kararın ardından başlatılan çalışmalar devam ediyor.

Dalaman Deniz Hava Üs Komutanlığı’nda bulunan Bayraktar TB2 tipi İHA, saat 05.00’te Geçitkale Havaalanı’na uçtu. İHA’nın yaklaşık beş saatlik uçuşun ardından Geçitkale Havaalanı’na inmesi bekleniyor.

İSRAİL, FRANSA VE İTALYA’YA MİSİLLEME

KKTC Bakanlar Kurulu, cuma günü, Geçitkale Havaalanı’nın İHA’larla yürütülecek faaliyetler için kullanılması kararı almıştı. KKTC hükümeti, Türkiye’nin talebi üzerine Geçitkale Havaalanı’nın Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığına (KTBK) tahsis edilmesine onay vermişti.

KKTC Bakanlar Kurulu, İsrail’in Rumlara 8 İHA vermesi, Fransa ve İtalya’nın savaş gemilerini Kıbrıs’a göndermesi üzerine Geçitkale Havaalanı’nın İHA ve SİHA merkezi yapılması kararı aldı. (AA)

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeKKTCİHA
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
En çok yağış Zafer Burnu’na düştü
En çok yağış Zafer Burnu’na düştü
New Year Pop Up Bazaar!
New Year Pop Up Bazaar!
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi Oybirliğiyle Geçti
Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı Bütçesi Oybirliğiyle Geçti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim