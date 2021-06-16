Tuz Çoktan Koktu

Devletin zirvesi dün yaptıkları görüşmeden sonra “PANDEMİ BAŞARIYLA YÖNETİLDİ” dedi…

“Pandemi başarıyla yönetildi”

Ya Havle…

Kimse kusura bakmasın ama son bir buçuk yıla bakıldığında ortada bir “BAŞARI HİKÂYESİ” falan görmüyorum. Sadece koskocaman bir “HİKÂYE” görüyorum! İnsanların işinin gücünü kapatarak evlere tıkıp, bir de bunun adına başarı demek hikâyeden başka bir şey değildir.

Ekonomiyi sırtlayan lokomotif sektörleri bile batan, sağlıktan eğitime kadar her alanda çökmüş bir ülkede BAŞARI EN SON KONUŞULMASI GEREKEN KONUDUR.

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“Pandemi başarıyla yönetildi” öyle mi?

Peki, sağlık alt yapısı güçlendirildi mi?

HAYIR!

Pandemi ile mücadeleyi geçtim, Türkiye’nin 45 günde yaptığı hastane dışında -ki onu da siz yapmadınız, bir sağlık yatırımı yaptınız mı?

HAYIR!

Girne Hastanesi ihale kavgasına güme gitti…

Güzelyurt Hastanesi inşaatı durduğu yerde çürüyor…

Dipkarpaz’da değil hastane, insanlar 40 yıl kendilerini paraladı 24 saat sağlık hizmeti için…

“Mesai bittikten sonra hastalanma kardeşim” dendi bu insanlara…

40 yıl sonra bin bir kavga ve isyan sonrası, iki hemşire bir ambulans şoförüyle bölgede 24 saat sağlık hizmeti vermeye başladı…

Ki onda da ağır bir vaka olduğunda ya Erenköy’e ya da Mağusa’ya sevk ediliyor.

BAK BAŞARIYA BAK…

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Pandemide ne oldu?

10 vaka çıkınca virüsten ölüp biteceğiz diye yaygara kopardınız ve tek kalemde kapattınız her yeri. Şimdi de vakalar artarsa kapanma olabilir diye korku veriyorsunuz!

Çıkan vakalara pandemi otellerinde hapis hayatı yaşatıp, gece 12’den sonra virüs sokakta cirit atıyormuş gibi sokağa çıkma yasakları koyup, memlekette tüm hayatı durma noktasına getirince başarılı mı oldunuz pandemide?

Ya da kendi ülkelerine, evlerine, ailelerinin yanına dönmek isteyen insanlardan kelle başı 3 bin TL alırken mi çok başarılıydınız?

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“Pandemi başarıyla yönetildi”

Ya ekonomi?

Özel sektöre üç sefer 1,500’den toplamda 4,500 TL dışında ödeme yapıldı mı veya reel sektöre dünyanın diğer ülkelerindeki gibi destek verildi mi?

Hayır!

Ki onda da binlerce kişi paralarını alamadı. Günlerce bankaların yolunu aşındırdı insanlar. Telefonlarına mesaj geldi paranız hesabınıza yattı diye ama bankaya gittiklerinde sükût-u hayal…

Vazgeçtiler haklarını almaktan çünkü bezdiler…

“Bankalarda borçları faizsiz öteledik” dediniz, bankaya gidenler karşılaştıkları faiz oranları ile ŞOK OLDU.

Sokağa çıktığınızda 10 dükkândan 4’ü kapatmış…

Açık olan esnaf KAN KUSUYOR…

Açlık çadırları kuruldu, eylem üstüne eylem yapıldı, tüm bunların ardından turizmcinin önüne kapalı devre turizm adı altında, dünyanın hiçbir yerinde olmayan saçma sapan bir uygulama koydunuz. Mecbur kaldılar kabul ettiler…

Memurdan da Hayat Pahalılığı Ödeneğini aldınız.

Ama akaryakıta değil bir ay, 20 günde iki kez zam yaptınız!

Market fiyatlarını ise söylemeye dilim varmıyor…

İşsiz kalanlar, evsiz kalanlar, bankalardan mazbata giden insanlar…

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“Pandemi başarıyla yönetildi”

Kusura bakmayın gerçekten ama TUZ ÇOKTAN KOKTU…