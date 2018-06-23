Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
95852
ALTIN
190.824
DOLAR
4.6622
STERLİN
6.2018
EURO
5.4311
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Tırnakta beyaz lekeler neden olur?
Facebook’da o işlem 150 TL olabilir…
Facebook’da o işlem 150 TL...
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sıcak hava migreni tetikliyor!
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Sivrisinek ısırığına ne iyi gelir?
Google'dan ölümü tahmin eden yapay zeka
Ölümü tahmin eden yapay zeka!

TV+ ile seçim heyecanı

Kuzey Kıbrıs Turkcell’in dijital markası Lifecell’in popüler uygulaması TV+ ile herkesin gündeminde olan ve sonuçları merakla beklenen seçimin nerede olursa olsun canlı olarak takip edilebileceği açıklandı.

23 Haziran 2018 Cumartesi 15:07
TV+ ile seçim heyecanı

Kuzey Kıbrıs Turkcell, müşterilerine TV+ ile seçimi nerede olursa olsun canlı olarak takip etme rahatlığını yaşayabileceklerini hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Turkcell, ülkemizde sonuçları merakla beklenen, nefeslerin tutulduğu yerel seçimin TV+ ile akıllı telefon veya tabletler üzerinden KKTC kanallarından canlı olarak takip edilebileceğini anımsattı. Kuzey Kıbrıs Turkcell yaptığı açıklamada, Türkiye ve KKTC’de toplam 6.3 milyon kişi tarafından indirilen TV+ uygulamasının Google Play Store veya App Store’dan kolaylıkla indirilebileceğini ve 5GB interneti ile birlikte aylık sadece 9.99 TL’ye kullanılabileceğini vurgulayarak, TV+ içerisinde Türkiye kanallarının yanı sıra KKTC kanallarının da yer aldığını belirtti.

Turkcell TV+ ile her yerde

Yepyeni TV deneyimi yaşatan TV+ uygulaması müşterilerine her yerde eşsiz televizyon deneyimi sunuyor. Kuzey Kıbrıs’ta uydu üzerinden yayın yapan TV kanallarının da yer aldığı TV+ ile kaçırdığınız film veya dizileri kayıt yaparak daha sonra izleme imkânına sahip oluyorsunuz. Lifecell ve Platinum paketleri içerisinde 5GB interneti ile birlikte ücretsiz olarak sunulan TV+ uygulamasında mevcut internetinizden de düşmüyor. Ayrıca aylık abonelik ile Kıbrıs’a özel TV paketiyle içerisinde 5GB internetiyle 9,99 TL’ye sunuluyor. Tüm Kuzey Kıbrıs Turkcell’in faturalı ve faturasız hat kullanan müşterileri mevcut tarifelerinden bağımsız olarak TV+ paketlerine sahip olabiliyor.

Seçimin nabzı Lifecell Teknoloji Alanı’nda tutulacak

Kuzey Kıbrıs Turkcell, sonuçların da açıklanacağı yer olan Sarayönü Meydanı’nda kuracağı Lifecell Teknoloji Alanı’nda seçimin nabzının tutulacağını vurguladı. Turkcell açıklamasında, basına özel olarak kurulacak Lifecell Teknoloji Alanı’nda ücretsiz ve sınırsız Wi-Fi hizmetinin yer alacağını, basının bağlantı kurması ve haberlerini iletmesi açısından da bir takım imkânların yine bu alanda sunulacağını belirtti.

banner22
Son Güncelleme: 23.06.2018 15:10
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yeni heyecan, yeni başkan Osman Bican
Yeni heyecan, yeni başkan Osman Bican
Alayköy’de karar net
Alayköy’de karar net
Girne'de huzur operasyonu
Girne'de huzur operasyonu

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim