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Ubaka 3 gün daha tutuklu kalacak

18 Haziran 2019 Salı 21:22
Ubaka 3 gün daha tutuklu kalacak

Girne’de gerçekleştirilen huzur operasyonunda yüklü miktarda para ile yakalanan ve kurtulmak için görevli polise rüşvet teklif eden Valentine Chiedu Ubaka hakkındaki soruşturma devam ediyor.

Zanlının tasarrufunda bulunan 58 bin 700 doların yurt dışından bir hesaptan aktarıldığı tespit edildi. Suçla bağlantılı Metin Kızıltunç isimli zanlı da gözaltına alındı. İki zanlı dün tutuklama talebiyle Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru, zanlı ValentineChieduUbaka’nın14 Haziran’da gerçekleştirilen huzur operasyonunda üzerinde 58,700 dolar bulunduğunu söyledi. Polis, zanlının paralar ile ilgili izahat vermesi için karakola celp edildiğini ve kendisini sorgulayan Müfettiş Muavini Hasan Gökyay’a“Bunugörüşebilir miyiz? Sana biraz nakit verebilirim" diyerek görevli polise rüşvet teklif ettiğini mahkemeye aktardı. Zanlının tutuklandığını, para ile ilgili soruşturma yapıldığını kaydeden polis, yapılan araştırmada zanlı üzerinde bulunan paranın yurt dışından bir hesaptan 85 bin dolar olarak Metin Kızıltunç adına gönderildiğini, bu rakamın 58 bin 700 dolarlık kısmının zanlı üzerinde bulunduğunu söyledi.

Zanlıda bulunan paranın suç geliri olma ihtimali olduğunu, aranan bir kişi daha bulunduğunu belirten polis, 3 gün ek süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.

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Anahtar Kelimeler:
Valentine Chiedu UbakaHaberGündemKıbrıs
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