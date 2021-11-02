Künye
Kıbrıs 16
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Askeri yasak bölgeyi ihlal etti!
Çocuğa cinsel saldırı
Çocuğa cinsel saldırı
Uyuşturucu ile yakalandılar
Uyuşturucu ile yakalandılar
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
KADINA ŞİDDET! “Seni artık yaşatmam"
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
Kardeşini ve yengesini bıçakladı!
banner107

UBP-CTP görüşmesi sona erdi

Hükümet kurma görevini alan UBP’nin yeni Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, CTP heyetiyle görüştü.

02 Kasım 2021 Salı 19:46
263 Okunma
UBP-CTP görüşmesi sona erdi
banner108

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) ile görüşmesinin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile görüştü.

Sucuoğlu’nun, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşmesi saat 18.45’te başladı.  CTP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, İzlem Gürçağ ile CTP Milletvekilleri Fikri Toros, Sıla Usar İncirli, Asım Akansoy ve MYK üyesi Çiçek Göçkün Bayramoğlu yer aldı

Görüşme sonrası yapılan açıklamalar şöyle:

Sucuoğlu: Güzel yararlı bir görüşme oldu. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz hazır olan yasaların bir an önce mecliste yasalaşmasında ayni fikri paylaşıyoruz. Karma oyların daha anlaşılır bir şekilde olması bizim de hem fikir olduğumuz bir konudur. Bir an evvel en erken zamanda seçimin olması yönünde hem fikiriz. Bütçenin meclisten geçmesi bizim planladığımız zamanda olursa erken seçimden önce bütçeyi geçirebiliriz. Dostane ve güzel bir görüşme yaptık. Biz de bu konuları yarın itibarı ile görüşeceğiz. En sonunda bir nihai karar çıkacak. Meclisin miadını doldurduğuna inandığımız için erken seçim tarihinin en erken zamanda ortaya çıkması görüşümüzü paylaştık.

Erhürman: CTP olarak biz bir an önce erken seçim diyoruz. CTP herhangi bir hükümet modelinin içerisinde değil. Bİr an önce erken seçime girecek koşulların oluşmasını istiyoruz. Bütçe, Seçim yasası gibi 5-6 yasanın meclisin üzerine düşeni yapmasını da istiyoruz. Eğer tarihler konusunda bir takım ihtiyaçlar olursa bunları konuşacak diyaloga sahibiz. Ocak ayında bütçe olmadığı takdirde sıkıntı yaşanır. CTP olarak bu konuya önem veriyoruz.


 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ortaya çıkan tablo erken seçim tarihi olarak 9 Ocak’ı gösteriyor
Ortaya çıkan tablo erken seçim tarihi olarak 9 Ocak’ı gösteriyor
YDP, hükümete dışarıdan destek verecek
YDP, hükümete dışarıdan destek verecek
Tatlısu'da gökyüzü renklendi
Tatlısu'da gökyüzü renklendi
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim