UBP-CTP görüşmesi sona erdi

Hükümeti kurmakla görevlendirilen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu, Halkın Partisi (HP), Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Demokrat Parti (DP) ile görüşmesinin ardından Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) ile görüştü.

Sucuoğlu’nun, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman ile görüşmesi saat 18.45’te başladı. CTP Genel Merkezi’nde yer alan görüşmede, UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, CTP Genel Sekreteri Erdoğan Sorakın, UBP Milletvekilleri Nazım Çavuşoğlu, Kutlu Evren, Sunat Atun, İzlem Gürçağ ile CTP Milletvekilleri Fikri Toros, Sıla Usar İncirli, Asım Akansoy ve MYK üyesi Çiçek Göçkün Bayramoğlu yer aldı

Görüşme sonrası yapılan açıklamalar şöyle:

Sucuoğlu: Güzel yararlı bir görüşme oldu. Hassasiyetle üzerinde durduğumuz hazır olan yasaların bir an önce mecliste yasalaşmasında ayni fikri paylaşıyoruz. Karma oyların daha anlaşılır bir şekilde olması bizim de hem fikir olduğumuz bir konudur. Bir an evvel en erken zamanda seçimin olması yönünde hem fikiriz. Bütçenin meclisten geçmesi bizim planladığımız zamanda olursa erken seçimden önce bütçeyi geçirebiliriz. Dostane ve güzel bir görüşme yaptık. Biz de bu konuları yarın itibarı ile görüşeceğiz. En sonunda bir nihai karar çıkacak. Meclisin miadını doldurduğuna inandığımız için erken seçim tarihinin en erken zamanda ortaya çıkması görüşümüzü paylaştık.

Erhürman: CTP olarak biz bir an önce erken seçim diyoruz. CTP herhangi bir hükümet modelinin içerisinde değil. Bİr an önce erken seçime girecek koşulların oluşmasını istiyoruz. Bütçe, Seçim yasası gibi 5-6 yasanın meclisin üzerine düşeni yapmasını da istiyoruz. Eğer tarihler konusunda bir takım ihtiyaçlar olursa bunları konuşacak diyaloga sahibiz. Ocak ayında bütçe olmadığı takdirde sıkıntı yaşanır. CTP olarak bu konuya önem veriyoruz.





