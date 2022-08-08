UBP Genel Başkanı Faiz Sucuoğlu mesaj yayımladı

Sucuoğlu, Erenköy Direnişi’nin 58. Yıldönümü nedeniyle yayımladığı mesajda, şehitleri rahmetle anarak, kahraman gazilere minnet ve şükranlarını sundu.

Çanakkale Ruhunun, bereketci azmiyle birleştiği Erenköy Direnişi’nin, Kıbrıs Türk halkının kalbinde ayrı bir anlam ifade ettiğini belirten Sucuoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Erenköy’deki direnişçi, milli ruh halen ayaktadır ve KKTC'nin, gelişip, güçlenmesine katkı koymamız yönündeki çalışmalarımızda gerekli motivasyonu bizlere tüm gücüyle sağlamaktadır.

Şanlı Erenköy Direnişi, güvenliğimizi garantiye almanın önemini de hatırlatmaktadır.

Spordan kültüre, dış ticaretten ekonomik faaliyetlerimize kadar, Kıbrıs Türkü'nün nefes almasını engellemek için her fırsatı kollayan Rum Liderliğinin, bilmesi gereken yegane gerçek, KKTC Devletinin varlığı ve Anavatan Türkiye'nin etkin ve fiili garantisinden vazgeçmemizin söz konusu olmadığıdır.

Şanlı Erenköy Direnişi'nin 58. yıldönümü nedeniyle bir kez daha vurgulamak istiyorum ki; Erenköy'de o günün gençlerinin, bugünkü abilerimizin bizlere bıraktığı mücadele ve direniş azmi ile manevi mirası, bizden sonraki nesle aktarmak boynumuzun borcudur...”