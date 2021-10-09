UBP Girne ilçe kongresi başlamadı

ÖZEL HABER
UBP Girne ilçesinde kriz...
Bugün yapılacak olan İlçe kongresi başlamadı.
İlçe Kadın Kolları Baskanlığı Seçiminde Tüzük Tartısması Yaşanıyor...
Girne'ye henüz divan üyeleri gelmedi.UBP Girne ilçesinin divan başkanlığını UBP İskele Milletvekili avukat Yasemin Özturk yapacak.
UBP MYK krizi çözmek için olağanüstü toplandı. Toplantıya UBP genel sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu başkanlık ediyor...
Ulusal Birlik Partisi Girne İlçe Başkanlığı için Bülent Kutay, Cafer Barutçuzade ve Nejdet Numan yarışıyor...