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UBP Lefkoşa Milletvekili Tatar açıklamalarda bulundu

Ersin Tatar, “ Yaşananların ortada olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ulusal Birlik Partisi’nin hata yapma lüksünün artık kalmadığını” dedi.

30 Ağustos 2018 Perşembe 15:57
UBP Lefkoşa Milletvekili Tatar açıklamalarda bulundu

Ulusal Birlik Partisi Lefkoşa milletvekili Ersin Tatar, “ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin var olan sorunlarını Anavatan Türkiye ile birlikte reformcu ve atılımcı bir anlayışla çözebilecek partinin iktidardaki bir UBP olduğunu, ancak bunun için, başlayan kurultay sürecinin en demokratik şekilde aşılması gerektiğini” vurguladı.

Ersin Tatar, “ yaşananların ortada olduğunu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Ulusal Birlik Partisi’nin hata yapma lüksünün artık kalmadığını” kaydetti.

Tatar, açıklamasında şunları belirtti.

“ Bölgemizde, Anavatan Türkiye ve bizleri de etkileyen, ilgilendiren çok önemli siyasi ve askeri gelişmeler yaşanmaktadır. Kimi uzmanlar ilan edilmemiş bir 3’ncü dünya savaşından, kimileri de dünyayı saran bir kaostan, ekonomi savaşlarından söz etmektedir.

Irak, Suriye ve Filistin’in ne olacağı belli değildir. Türkiye, bir taraftan terörle uğraştırılmakta, diğer taraftan sırf birilerinin siyasi senaryolarına boyun eğmiyor diye ekonomik bir saldırının hedefi haline getirilmektedir.

Rum komşularımız, Yunanistan, Mısır ve İsrail ile birlikte Kıbrıs Türkü ve Türkiye’nin Kıbrıs adası ile Doğu Akdeniz’deki haklarını hiçe sayarak oyun üzerine oyun oynamaktadır.

Bütün bunlara ek olarak küresel finans sistemini ele geçirenler, siyasi ve askeri isteklerinin karşılanması için ellerindeki tüm enstrümanları hedefe koydukları ülkeler aleyhine kullanmaya çalışmaktadır

Bu kritik süreçten akıllı olanın, olanaklarını , kaynaklarını en iyi değerlendirenin, birlik-beraberliğini gösterebilenin kazançlı çıkacağı kesindir.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti gerek dış faktörler , gerekse içeride yapılması gerekenlerin uzun bir süredir yapılmaması nedeniyle ciddi bir ekonomik ve sosyal sıkıntı döneminden geçmektedir.

Ben inanıyorum ki, bizim bu süreci atlatmamız için  reformist atılımcı bir anlayışla hareket etmemiz, Anavatan Türkiye ile samimi, sağlıklı bir işbirliği yapmamız yeterlidir.

Bunu en iyi yapabilecek parti ise Ulusal Birlik Partisidir. Ancak kabul edelim ki Ulusal Birlik Partisi’nde de aşılması gereken bazı sorunlar vardır. Ulusal Birlik Partisi başlayan bir kurultay sürecinin içindedir ve beklentimiz partimizin var olan bazı sorunlarını bu kurultayla geride bırakması, yeni bir anlayış, yeni bir ruhla ülkeye hizmet için hazır duruma gelmesidir.

Ulusal Birlik Partisi , köy, mahalle, ilçe kongreleri ile kurultayını hiçbir şüpheye, dedikoduya, spekülasyona yol açmayacak demokratik olgunluk ve anlayışla gerçekleştirmeli yoluna öyle devam etmelidir.

Önümüzde duran sorunların aşılması ve istikrar içinde kalkınan bir KKTC için güçlü bir UBP’ye ihtiyaç vardır. Güçlü bir UBP için ise zaruri hale gelen UBP’deki değişimle, gelişmelerin yaşanması gerekmektedir.”

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Son Güncelleme: 30.08.2018 16:23
Anahtar Kelimeler:
UBPErsin TatarKKTCEkonomiKurultayGündemKıbrıs
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dervis 2018-08-30 16:44:22

bu devleti kuran biziz diye ovunen nenem mi be adam..agzimiza ettiniz foniynan baska yer kalmadi..ne seni ne da fasist, rantci ve hirsiz takimini bir daha da gormek bile istemeyiz..

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Firsatci cakallar 2018-08-30 16:22:58

Hade be ora sizin ektiginiz tohumlari bicerik

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