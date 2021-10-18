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"UBP'liler Aklı Selimle Karar Vermelidir"

UBP Genel Başkanı Saner, Büyükkonuk'ta vurguladı: Kurultayda doğruyu yapmazsak yakın gelecekte sıkıntı yaşarız 

18 Ekim 2021 Pazartesi 14:24
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"UBP'liler Aklı Selimle Karar Vermelidir"
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UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, Büyükkonuk ve çevresindeki köyleri ziyaret ederek, partililer ve vatandaşlarla biraraya geldi. 

Vatandaşlarla konuşurken Kurultay ile ilgili net mesajlar veren Saner, UBP'li üyelerin vereceği kararın ülke geleceği açısından çok önemli olacağını vurguladı. 

Saner, " UBP Kurultayı'nda oy verecek kardeşlerimden kimin ülkeyi , Türkiye ile iyi ilişkiler içinde daha ileri götürebileceğini, sorunları aşabileceğini, kimin UBP'yi vizyonu, parti içindeki demokratik, hoşgörülü tavrı ile tek başına iktidara taşıyabileceğini iyi düşünmelerini rica ediyorum. Verecekleri karar önemlidir; Doğruyu yapmazsak sıkıntı yaşayacağız. Hem biz , hem de ülkemiz... O nedenle aklı-selimle karar verilmelidir. Macera aramaya gerek yoktur. UBP ve ülke için istikrar lazımdır. Güvenilecek bir yönetim lazımdır" dedi. 

Ersan Saner, "UBP'liler kime güveneceğini, kime inanacağını bilir. UBP ve Ülke bir makamı 10 kişiye söz vermekle, bir istihdam için 10 kişiye söz vererek onların oylarını almaya çalışmakla bir yere varamaz" uyarısı da yaptı.Meclis çalışmaları ve Türkiye ile imzalanan İktisadi ve Mali İşbirliği Protokolü'ne de değinen Başbakan Ersan Saner , " Protokolde yer alanların yerine getirilmesi için pek çok yasa tasasının hazır olduğunu ancak gerek UBP gerekse Hükümet ortakları arasında yaşanan bazı sıkıntılar ve muhalefetin tavrı nedeniyle bunların yasalaşma yoluna giremediğini" kaydetti.

Anahtar Kelimeler:
Ersan SanerKurultayUBP
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