UBP Mağusa’daki kriz Lefkoşa’ya taşındı

Olayın sadece ilçede değil genel merkezde de tartışmaya neden olduğu ifade ediliyor.

Oğuzhan Hasipoğlu'nun aday olmaya sıcak bakmaması ile başlayan süreç, ardından da Hasan Onalt, İsmail Özuçar ve Olsan Oran’ın adaylıklarını açıklaması ile devam etti.

Hasipoğlu'nun bundan sonraki süreçte kararından geri dönüp aday olabileceği konuşuluyor. Öte yandan kulislerde Oğuzhan Hasipoğlu ve Hasan Onalt’ın başkan Hüseyin Özgürgün tarafından merkeze çağırıldığı ve konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu konuşuluyor. Adaylık süreci bugün saat 18.00’de tamamlanıyor. Seçim ise Pazar günü yapılacak.