Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
97374
ALTIN
241.638
DOLAR
6.2750
STERLİN
8.2346
EURO
7.3768
Bilinen en eski hayvan fosili bulundu
Bilinen en eski hayvan fosili...
Google'a 93 milyon lira para cezası
Google'a 93 milyon lira para...
Samsung Galaxy A7‘yi tanıttı
Samsung Galaxy A7‘yi tanıttı
Bilim insanlarından korkutan uyarı
Bilim insanlarından korkutan uyarı
Sonbahar detoksu için 9 öneri
Sonbahar detoksu için 9 öneri

UBP Mağusa’daki kriz Lefkoşa’ya taşındı

Ulusal Birlik Partisi’nde Gazimağusa İlçe Başkanlığı için Oğuzhan Hasipoğlu'nun aday olmayacağını açıklamasının ardından ciddi bir kriz yaşanıyor.

21 Eylül 2018 Cuma 15:33
UBP Mağusa’daki kriz Lefkoşa’ya taşındı

Olayın sadece ilçede değil genel merkezde de tartışmaya neden olduğu ifade ediliyor.

Oğuzhan Hasipoğlu'nun aday olmaya sıcak bakmaması ile başlayan süreç, ardından da Hasan Onalt, İsmail Özuçar ve Olsan Oran’ın adaylıklarını açıklaması ile devam etti.

Hasipoğlu'nun bundan sonraki süreçte kararından geri dönüp aday olabileceği konuşuluyor. Öte yandan kulislerde Oğuzhan Hasipoğlu ve Hasan Onalt’ın başkan Hüseyin Özgürgün tarafından merkeze çağırıldığı ve konuyla ilgili görüş alışverişinde bulunulduğu konuşuluyor. Adaylık süreci bugün saat 18.00’de tamamlanıyor. Seçim ise Pazar günü yapılacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
UBPKrizOğuzhan HasipoğluMağusaLEFKOŞAGündemKıbrıs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
İZZET 2018-09-21 16:18:27

BUNLARIN HİÇ ZAMANI DEĞİL ŞİMDİ TEK BAŞINA İKTİDAR ZAMANINI YAKALAMIŞKEN BU KAVGALARA SON VERİP UZLAŞI ZAMANI.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
İZZET 2018-09-21 16:25:36

HERKES ŞAPKAYI ÖNÜNE KOYUP DÜŞÜNMELİ. KAVGANIN ZAMANI DEĞİL İKTİDAR ZAMANI. TOPLANIP BİR İSİM ÜSTÜNDE UZLAŞIP KURULTAYA ÖYLE GİDİLMELİ.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Dikkat: Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden biri yarın kapalı
Dikkat: Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden biri yarın kapalı
Çaldığı dernek bağış makbuzlarıyla 14 bin TL para temin etti
Çaldığı dernek bağış makbuzlarıyla 14 bin TL para temin etti
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece dolaylarında olacak
Hava sıcaklığı iç kesimlerde 34-37 derece dolaylarında olacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim