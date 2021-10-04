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"UBP'NİN EN BÜYÜK GÜCÜ BİRLİĞİDİR"

UBP Genel Başkanı Başbakan Ersan Saner, UBP Tuzla Örgüt binasının açılışını gerçekleştirdi.

04 Ekim 2021 Pazartesi 12:58
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"UBP'NİN EN BÜYÜK GÜCÜ BİRLİĞİDİR"
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UBP Gazimağusa İlçe Teşkilatı ve Tuzla Örgütü yetkilileri ile partililerin katıldığı açılışta, Ersan Saner kısa bir konuşma yaptı.

" UBP'NİN EN BÜYÜK GÜCÜ BİRLİĞİDİR"

UBP'nin yıllardır en güçlü olduğu ilçelerden birisinin Gazimağusa olduğuna işaret eden Saner, ilçeye bağlı örgütlerin yapılanmasına da hız verdiklerini söyledi.

UBP'nin en büyük gücünün birliği ve beraberliği olduğunu vurgulayan Saner, bu birlikteliğin de örgütlenme gücünü oluşturduğunu, UBP'yi diğer partilerdrn ayıran en önemli özelliğinin de örgütsel çalışması olduğunu ifade etti.

Saner, " Kadın kollarımız, gençlik kollarımızın yoğun çalışması, ekibimizin de desteği ile Tuzla örgüt binamıza kavuştu. Tuzla ciddi bir nüfüs barındırıyor. Burada yapacağımız çalışmalarla, UBP'nin bölgesel gücüne güç katacağınıza inanıyorum" dedi.

" KURULTAYI BAŞARI İLE GEÇECEĞİZ VE TEK BAŞINA İKTİDAR YOLUNA KOYULACAĞIZ'

UBP'nin tüm örgütleriyle seçime en hazır olduğunu vurgulayan Saner, açmakta oldukları örgüt binalarıyla, olası erken seçimr hazır olduklarını gösterdiklerini kaydetti.

UBP Genel Başkanı Başbakan Saner, kurultaydan başarı ile çıktıktan sonra, birlik ve beraberlik içinde daha da kenetlenmiş olarak, ilk seçimden tek başına iktidar çıkacaklarını vurguladı.

Anahtar Kelimeler:
UBPErsan Saner
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