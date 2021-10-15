UBP PM için 182 aday başvuru yaptı!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22'nci Olağan Kurultay süreci devam ediyor...
Öte yandan Girne İlçe Başkanlığı seçiminin ikinci turu yarın yapılacak. Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu’nda saat 10.00’da başlayacak seçimde, geçen hafta birinci sırayı alan Bülent Kutay ile ikinci sırayı alan Cafer Barutcuzade yarışacak.
UBP'den yapılan açıklamada, Parti Meclis, Denetleme ve Disiplin Kurulları için adaylık başvurularının süresinin bugün dolduğu bildirildi.
50 genel, 10 kadın ve 10 genç kontenjanında oluşan 70 kişilik PM üyeliğine toplam 182 başvuru yapıldı.
HASİPOĞLU: "PARTİ KURULTAYDAN GÜÇLENEREK ÇIKACAK"
UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Parti Meclisi’ne üyelik için 182 başvuru yapılmasının bir rekor olduğuna dikkati çekti ve “Partimiz katılımcı demokrasi anlayışı ile tek başına iktidara yürüyor" dedi.
Hasipoğlu, partinin kurultay sürecinden güçlenerek çıkacağının kesin olduğunun altını çizerek, UBP ve ülkeye hizmet için aday olan herkese teşekkür etti.
Kura çekimi sonucu adayların sıraları şöyle belirlendi:
LEFKOŞA: (Genel)
HAKAN FELLAHOĞLU
HÜSEYİN AYLANÇ
HALİL ESENDAĞLI
SAİT YALIZAT
HASAN AKYİĞİT
RAMADAN YİĞİTÇE
AHMET KESKİN
ATİLLA ÇETİN
HÜSEYİN KARDAN
MENTEŞ AYTAÇ
İBRAHİM BASRİ KUYUCUOĞLU
CEMAL ESEMEN
SÜREYYA GÜRSES
SELÇUK YÜRÜKOĞLU
MUSTAFA GÖÇER
AYDIN SOYER
MEHMET ÖZÇELİK
ORHAN TUĞBAY
MEVLÜT OSMANOĞLU
MEHMET AKTUNÇ
HASAN EŞAN
FAYSAL DAĞDELEN
İSMAİL KOFALI
MURAT DİNÇKUYUCU
HAYDAR GÜZELOĞLAN
FIRAT MERTTÜRK
ENGİN ÇALTIKUŞU
MUSTAFA ÇAVUŞOĞLU
TİMUÇİN BOĞA
NURCAN YARDIMCI
FİSUN ÖZSUN
NİDAİ SALİŞ
NUTKU KARSU
Ahmet Savaşan
ATA SATUR
HOSSAIN SHAHADAT
HÜSEYİN PAŞA
ALKAN BAYKENT
ERKAN EĞMEZ
AYDIN AMCA
AHMET AKBİL
HÜSEYİN BAYKAN
NEVZAT PİRGOT
KEMAL OKTAR
16 kişi Parti Meclisi’ne seçilecek.
LEFKOŞA GENÇ KONTENJANI:
RIZA GÜL
MELİS MÜJDE
HALİL BAYKURT
AYSEL TÖRE
KEMAL ÖZEKMEKÇİ
SALİH HAFIZ
YUNUS CAHAN
ORHAN SÖNMEZER
(3 kişi seçilecek)
LEFKOŞA KADIN KONTENJANI:
ÖZLEM BENDAŞAN
BATOVL PEYRAVİ
ÖZEN HÜRSES
ÖZLEM UZUN SEFER
SELİN CANDEMİR
AYDIN KIRMA
(3 kişi seçilecek)
GAZİMAĞUSA: (Genel)
MEHMET EKŞİCİ
GÜRSEL UZUN
RASIM ERDOĞDULU
SALİH ASİL
HÜSEYİN DUVARCI
ERGİN TUĞAÇ
ERDOĞAN ÖZKAN
NUSHET İLKTUĞ
ÖZGÜR DEDEOĞLU
DİLAVER BİLGEN
AHMET DİNÇER
ÜMİT ÇAĞLIYAN
İBRAHİM KALE
MEHMET ŞAH
ÇELEN OBEN
HİLMİ ÖZTEMİZ
HALİL ERGENEKON
ALPAY ORHAN GÜVENLİER
ENVER BAYRAMOĞULLARI
CEMAL OĞUR
HÜSEYİN OLGUNAY
ERDAL ÖZATA
HASAN ONALT
İSMAİL ÖZER
KADİR AKAR
SENAR KORELİ
ÖMER KÖSE
HÜSEYİN KUSETOĞULLARI
YENAL GARABLİ
OĞUZ KADİROĞLU
CENGİZ GÜMÜŞATAM
ZİYA KASIM
HALDUN DOLU
İLTER TEKBIYIK
ORAY HASAN SALLAKOĞULLARI
MEHMET İPEK
HALİL ERDOĞUŞ
ENVER DOYGUNEL
RAŞİT ŞAH
ERDAŞ KURUÇ
HASAN PAKSOY
(13 kişi seçilecek)
GAZİMAĞUSA İLÇESİ KADIN KONTENJANI
ALİYE BİLAL
SELCAN ORUÇ
ELİF ABİÇ
CEMALİYE AKTUNÇLAR
NERİMAN KAŞİF
FERİDE ALTUNSOY
HAMİDE TOPÇU ABAT
HANİFE HANDAN İŞLEK
ZEKİYE ASLANSES
1CANSEV BATIRAY
(3 kişi seçilecek)
GAZİMAĞUSA İLÇESİ GENÇLİK KONTENJANI
FİKRET GÜNÖZGER
MEHMET TOPÇU
MURAT UZUN
TOLGA YAVUZ
MEHMET TAŞKIRANLAR
(3 kişi seçilecek)
GİRNE İLÇESİ (Genel)
ATİLA MAHMUTOĞLU
DENİZ SERBEST
SULTAN SONAY
HAKAN DENİZALP
AHMET TÜRK
MUSTAFA ÖZDEĞİRMENCİ
CEM AYKEN
HASAN ERATAL
MUSTAFA KIRILMAZ
ÖMER BELAKOY
HALİT SOYTÜRK
HASAN BARUT
YALÇIN KOÇYİĞİT
HASAN UZUN
HÜSEYİN KIVANÇ DEMİRTAŞ
TANJU YILDIZ
MURAT KARALAR
HÜSEYİN KAYIM
MEHMET TERZİOĞLU
(10 kişi seçilecek)
GİRNE İLÇESİ KADIN KONTENJANI
ÖZGE KARDANA ATLI
FERDİYE KANAGA
DEVRAN SORAL KANUNOĞLU
ZALİHE DAMDELEN
FULYA BOZKURT
(2 kişi seçilecek)
GİRNE İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI
TUĞÇE ALTAN
SAİT CİN
SAMİ YEDİYILDIZ
HÜSREV TANCER
(2 kişi seçilecek)
İSKELE İLÇESİ (Genel)
SALAHİ SERAKINCI
ÜMİT DOLU
MUSTAFA MEHMETOĞLU
HASAN DİNLER
HALİL İBRAHİM ORUN
SELAHATTİN GÜNGÖR
ŞAHİN AVCİL
RAMAZAN ARSLAN
HASAN Kİ
MEHMET İNGENÇ
MEHMET ZİYA TOLGAN
(5 kişi seçilecek)
İSKELE İLÇESİ KADIN KONTENJANI
RÜYAM NALBANT
CANAN MİMAR
EMİNE UZUN
(1 kişi seçilecek)
İSKELE İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI
ÖZGÜN AYDINTAN
EMRE CİVELEK
(1 kişi seçilecek)
GÜZELYURT İLÇESİ (Genel)
İNAL UZUN
ÖZGÜR İZMİR
YUSUF ÖZBAHADIR
MUHAMMET TİP
ALKAN CANER
SÜLAYMAN ALDAĞ
DENİZ ENVERER
ALİ FİKRİ ÖZLER
ALİ KANDULU
TÜREL ÖZDAŞ TÜM
COŞKUN TALİHSİZ
(5 kişi seçilecek)
GÜZELYURT İLÇESİ KADIN KOLLARI
GÜLGÜN RÜSTEMOĞLU
PEMBE GERTİK
MECAL FELLAHOĞLU
(1 kişi seçilecek)
GÜZELYURT İLÇESİ GENÇLİK KOLLARI
FUAT ÖZAN
HULUS EREN
(1 kişi seçilecek)
LEFKE İLÇESİ (Genel )
TAHSİN SABİT
RECEP KURTULUŞ TÜMTÜRK
GÖKHAN CANVEREN
ÖMÜR EKENDAL
KUDRET ŞEKER
(2 kişi seçilecek)
SONAY LORD
( Seçildi)
HASİP ULUHAN
( Seçildi)
MERKEZ DENETLEME KURULU
EZCAN ÖZSOY
GÜLÇİN KINACI
(Seçildi)
MERKEZ DİSİPLİN
SELEN OSMANLI
FARUK CENGİZ KARACA
İBRAHİM MISIRLIOĞLU
MAHMUT TORAY HÜDAVERDİ
FUAT NALCIOĞLU