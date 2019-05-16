UBP ve HP heyetleri yarın yeniden görüşecek

Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) heyetleri hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde yarın yeniden bir araya geliyor.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığında bir araya gelecek heyetlerin toplantısı, saat 12.00’de yapılacak. Toplantının yeri henüz belirlenmedi.



Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’dan aldığı bilgiye göre, UBP ile HP heyetleri yarın yeniden görüşecek.Tatar, hükümet kurma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, iki parti heyetlerinin yeniden bir araya gelerek koalisyon kurma sürecini ele alacağını söyledi.