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UBP ve HP heyetleri yarın yeniden görüşecek

16 Mayıs 2019 Perşembe 11:40
UBP ve HP heyetleri yarın yeniden görüşecek
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Ulusal Birlik Partisi (UBP) ile Halkın Partisi (HP) heyetleri hükümet kurma çalışmaları çerçevesinde yarın yeniden bir araya geliyor.  
UBP Genel Başkanı Ersin Tatar ile HP Genel Başkanı Kudret Özersay başkanlığında bir araya gelecek heyetlerin toplantısı, saat 12.00’de yapılacak. Toplantının yeri henüz belirlenmedi.

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Türk Ajansı Kıbrıs muhabirinin UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’dan aldığı bilgiye göre, UBP ile HP heyetleri yarın yeniden görüşecek. 
Tatar, hükümet kurma çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, iki parti heyetlerinin yeniden bir araya gelerek koalisyon kurma sürecini ele alacağını söyledi.  

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Anahtar Kelimeler:
UBP
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:) 2019-05-16 12:27:36

gerek yok anlamalar aylar onden yapildiydi gurunda memleket daha cok kaos gormesin bari.

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