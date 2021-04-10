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UBP’de Genel Sekreterlik seçimi bugün yapılıyor

UBP Parti Meclisi Genel Sekreterlik seçimi için saat 11.00’de Lefkoşa’daki Elysium Park’ta toplanacak.

10 Nisan 2021 Cumartesi 09:26
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UBP’de Genel Sekreterlik seçimi bugün yapılıyor

Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreterliği için, Girne milletvekili Özdemir Berova ile Gazimağusa milletvekili Oğuzhan Hasipoğlu yarışacak.

Parti Meclisi üyeleri koronavirüs tedbirleri kapsamında, oylama kabini ile oy pusulasının atılacağı sandık bölümüne sıra ve belirli zaman aralığında alınacak.

Buna göre, ilk olarak saat 11.00-11.20 arasında İskele’den gelecek üyeler, 11.20- 11-40 arasında Lefke ve Güzelyurt’tan, 11.40- 12.10 arası, Girne’den, 12.10-12.40 arası Gazimağusa’dan, 12.40-13.10 arası ise Lefkoşa’dan gelecek üyeler UBP Genel Sekreterliği için oy kullanabilecek.

Oylamanın tamamlanmasının hemen ardından ise oy sayımına geçilecek ve sonuç açıklanacak.
        
        
    

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