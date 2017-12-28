UBP’li adaylardan Maraş çıkarması

Ulusal Birlik Partisi Milletvekili Adayları Gazimağusa -Maraş’ı ziyaret ederek halkla kucaklaştı.

Maraş’taki kahvehanelerde vatandaşlarla sohbet eden Ulusal Birlik Partililer, özellikle Maraş bölgesinin üreticileri ile tarım alanında geliştirilebilecek projelerle ilgili fikir alış verişinde bulundular.

Maraş’ı adım adım gezen UBP’li vekil adayları gördükleri ilgiden son derece memnun olduklarını ifade ederek, ‘Maraş her zaman UBP’nin kalesi olmuştur. Bu seçimde de öyle olacağından eminiz’ diye konuştular.

Mağusa’lı UBP ye sempatizanların yoğun katılımı ile gerçekleşen gezi, adeta UBP’nin Maraş Çıkarması’na dönüştü.

UBP’li Milletvekilleri adayları ayrıca Gazimağusa’da bulunan açık pazarı da ziyaret ederek vatandaşlarla buluşturlar.

