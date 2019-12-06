UBP’li kadın vekillerden, 5 Aralık Kadın Hakları Günü açıklaması

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, TV Güneş’te yayınlanan “Parantez” programına katılan Ulusal Birlik Partili kadın milletvekilleri, kadının toplumdaki yerine dikkat çekerek, siyasi yaşamdaki önemini vurguladı.

Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, “siyasette kadının olması adalettir” ifadelerini kullanırken, kadının Meclis’te olmasıyla sağladığı faydalara dikkat çekti.

İskele Milletvekili Yasemin Öztürk, kadının siyasette de hiçbir zaman pes etmemesi gerektiğinin altını çizerek, bir gün mükâfatını mutlaka alacağını dile getirdi.

Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da konuşmasında, kadına ve çocuğa yapılacak icraatlarda kadın gözüyle bakılmasının daha verimli sonuçlar ortaya çıkaracağını kaydetti.

Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, programda kadının siyasetteki önemine vurgu yaptı.

Canaltay, “Kadını istedikleri kalıpta görmek istiyorlar. Siyasette kadının olması adalettir. Kadının, kadın haklarını savunmasının bir göstergesidir, kadına şiddet, çocuk tacizleri konuları var. Kadının Meclis’te olması bunların önlenmesi için yasaların çıkmasına yardımcı olmak demektir” ifadelerini kullandı.

Meclis’ten geçirmeye çalıştıkları ancak yeterli sayı olmadığı için geçiremedikleri Çocuk İzlem Yasası hakkında da değerlendirmelerde bulunan Canaltay, “Meclis’te maalesef çocuk izlem merkezi için yasa geçirmeye çalıştık ve Mecliste yeterli sayıya ulaşamadık, muhalefetin olmamasından dolayı” dedi.

Canaltay, “Biz bu yasayı bitirdik. Bu yasayı herkesin istemesi gereken bir konu. Yıllardır kadük olmuş bir yasa. Tacize uğramış çocuklar büyük baskılara giriyor. Bu konuların basında konuşulması aileyi rencide ediyor. Bu merkezle çocuklar bir elden sorgulanacak. Her şey tek bir yerde olacak” şeklinde konuştu.

İskele Milletvekili Yasemin Öztürk de, kadının yaşamın hiçbir alanında pes etmemesi gerektiğine dikkat çekti.

Daha önce İskele’de 2 kere meclis üyeliği seçimine girdiğini ancak kazanamadığını dile getiren Öztürk, “Pes etmedik, pes edilmesin, ödülünü alır. Kadının siyasete girmesi daha zor, çünkü siyaset erkeğin toplandığı yerlerde konuşuluyor. Kadının buralara girmesi zor oluyor ve kadın istese de giremiyor” ifadelerine yer verdi.

Öztürk, nüfusun yarısından fazlasının kadın olduğuna da dikkat çekerek, şöyle devam etti:

“Nüfusun yarıdan fazlası kadın ama Mecliste 9 kadın vekil var. Hemcinslerimiz de kadına oy vermiyor. Kadınlar çok güzel yasalar hazırlıyor. Daha fazla kadın olduğu taktirde daha güzel şeyler yapacaktır. Gelinen nokta çok iyi görünmüyor. Ekonomik olarak güçlendirmemiz lazım ki, kendini gösterebilsin. Yasaların da çok büyük etkisi yok demek ki”

Girne Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra da, verdiği mesajda kadının siyasette mutlaka olması gerektiğini vurguladı.

“Toplumun yüzde 50’si kadındır” diyen Altuğra, şu ifadeleri kullandı:

“Kadına ve çocuğa yapılacak icraatlarda kadın gözüyle bakılması daha verimli sonuç almaya katkı sağlamaktadır. Kadının siyasetin içinde olması erkeğe göre daha avantajlıdır. Erkek her eve giremez ama kadın her eve girer. Kadın kollarımız aktiftir ama erkek adaylar için oy toplamaya çalışan bir güçtür. O zaman bu gücü kendine neden kullanmasın. Kadın, erkek adaylara da destek olacak ama gücünün farkında olup kendine de kullanmasını temenni ediyorum. Türk kadını birçok ülkeden çok önce almış seçme ve seçilme hakkını. Peki 34’den sonra gelen siyasiler bunun için ne yaptı, hangi tuğlaları üzerine koydu. Maalesef aşağı doğru giden bir grafik var.”