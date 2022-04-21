Ulusal Birlik Partisi Merkez Yönetim Kurulu son gelişmeleri değerlendirmek üzere dün akşam olağanüstü toplandı. 2 saat süren toplantıya, 6 ilçenin başkanı da katıldı.

Toplantı sonrası açıklama yapan Başbakan Faiz Sucuoğlu, Cumhurbaşkanı’nın parti yetkilileri ile görüşeceğini, görüşmesinin ardından da görevlendirme olabileceğini belirterek, bu konu ile ilgili detaylı çalışma yaptıklarını ve görüş alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Yarın saat 15.00’de Parti Meclisi’nin toplanacağını kaydeden Sucuoğlu, ekonomik anlamda içinden geçilen bu ekonomik süreçte diğer partilerin de geniş tabanlı hükümet düşündüğünü, bunların tartışılmaya ve görüşülmeye değer olduğunu söyledi.

“Önümüzdeki süreçte görevi aldıktan sonra altı dolu öneriler varsa görüşülebilir” diyen Sucuoğlu, çok hızlı bir şekilde gecikmeden hükümetin kurulması gerektiğini vurguladı.

Ülkenin zaman kaybetme anlamında tahammülü olmadığını belirten Sucuoğlu, “dolayısı ile esas olarak üzerinde durduğumuz ve görüş birliği ile karara bağladığımız noktalardan bir tanesi de çok süratli bir şekilde yeni hükümetin kurulmasıdır” dedi.

Sucuoğlu, bu yönde çalışmalarının yarından itibaren yoğun bir şekilde başlayacağına işaret etti.

“UBP’siz hiçbir formül yok” diyen Sucuoğlu, dolayısı ile UBP’nin bu zor dönemde yine görevi üstleneceğini kaydetti.

Sucuoğlu, konuşmasında, “yine arkadaşların görüşlerini alacağız. Bu zor dönemde, birlikte elimizi taşın altına koyma kararlılığı varsa bunları tabi ki değerlendireceğiz” ifadelerini kullandı.

“MYK’ya teşekkür ediyorum. Hem görüşme, hem hükümeti kurma yetkisi anlamında bizlere oybirliği ile destek kararı aldılar” diyen Sucuoğlu, PM’den de bu yetkiyi almaları gerektiğini söyledi.

Sucuoğlu, UBP’nin verilecek olan görevin gereğini hızlı bir şekilde yapmaya kararlı olduğunu vurgulayarak, “ekonomi bekleyemez. Enerji sıkıntısı bekleyemez. Bunlara hızlı çare üretmek gerekir” şeklinde konuştu.