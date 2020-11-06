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UBP’YE TEPKİLER YAĞIYOR

UBP’NİN 11. OLAĞANÜSTÜ Kurultayı’nda 2. Turda yarışacak olan Faiz Sucuoğlu ile Hasan Taçoy, dün sürpriz bir şekilde adaylık başvurularını geri çekti. Böylece yarın yapılması öngörülen kurultay iptal oldu. UBP’de yaşananlar ise her kesimden büyük tepki aldı…

06 Kasım 2020 Cuma 10:14
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UBP’YE TEPKİLER YAĞIYOR

GÜLŞAH MANAVOĞLU: “ESAS NEDEN AÇIKLANMALI!”

HP Milletvekili Gülşah Manavoğlu, UBP kurultayının iptaline ilişkin 'birlik ve beraberlik' nedenlerinin gösterilmesinin tatmin edici olmadığını belirterek, UBP'lilere 'bugün alınan kararın esas nedeni şeffaf şekilde açıklanmalıdır' diye seslendi.

EMRAH YEŞİLIRMAK’TAN MANİDAR PAYLAŞIM

UBP’li Yeni Erenköy Belediye Başkanı Emrah Yeşilırmak, UBP’nin ikinci turu iptal etme kararı sonrası sosyal medya hesabından manidar bir paylaşımda bulundu. Yeşilırmak, “Her istek karşısında insan kendisine şu soruyu sormalıdır. Bu istek elde edilirse ne olur, elde edilmezse ne olur?” ifadelerini kullandı.

CEMAL ÖZYİĞİT: "DEMOKRASİ BİR GÜN ELBET HERKESE LAZIM OLUR…"

Geçmişte de, özellikle son Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde de çok vurguladık. Biz söylemekten usandık, ancak birileri kendine dokunmayınca görmezden-duymazdan gelmekten usanmadı: "DEMOKRASİ BİR GÜN ELBET HERKESE LAZIM OLUR…"

YILMAZ BORA: “UBP’YE YAKIŞTIRAMADIK”

UBP'de kurultayın ertelenmesi sürecine ilk tepki TMT Mücahitler Derneği Başkanı Yılmaz Bora'dan geldi. Bora kendi sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak, “Ulusal Birlik Partisinin yapılan bu seçimin devamı olan önümüzdeki Cumartesi seçimini bir yıl sonraya tehir etmesi ile çok büyük bir yara almış olacaktır. Spekülasyonlar hemen başladı. Çok değişik yorumlara sebep olacaktır” dedi. UBP’ye umut bağlayanların hüsrana uğradığını söyleyen Bora, Ulusal davanın sözcülüğünü yapan UBP’ye yakıştıramadık” ifadelerini kullandı.

TUFAN ERHÜRMAN: “ONLARCA YIL GERİYE GİTTİK!”

CTP Lideri Tufan Erhürman, UBP’de kurultay kararı sonrası yaptığı paylaşımda, “Kıbrıs Türk demokrasisi onlarca yıl geriye gitti” diyerek, yaratılan tahribatı giderme mecburiyeti olduğunu vurguladı.

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