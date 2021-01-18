Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, bir WEB TV’ye konuk olarak, Meclis Başkanlığı seçiminde UBP Milletvekili Resmiye Canaltay’ın seçilememesi nedeniyle açıklamalarda bulundu.

Koalisyon ortaklarının birinci turda oy vermediğini hatırlatan Sucuoğlu, “UBP’yi dizayn etmek ve denetlemek size mi kaldı? Siz kimsiniz? Bu Ulusal Birlik Partisi’ne bir hakarettir!” diyerek koalisyon ortaklarını sert bir dille eleştirdi.

Sucuoğlu, “Koalisyon ortağıysan adam gibi önceden verdiğin sözler doğrultusunda gidip oy vereceksin. Ne münasebet, oy vermemek, UBP’yi denetlemeye çalışmak…” ifadelerini kullandı.

Yeniden Doğuş Partisi’nin (YDP) ve Demokrat Parti’nin (DP) bu tutumunu eleştiren UBP Milletvekili Sucuoğlu, “DP, ikiye bölünmüş. Parti başkanı tek, diğer iki bakan ayrı hareket ediyor” diyerek koalisyon ortaklarının bu tutumunun ‘etik’ olmayan bir durum olarak değerlendirdi.

UBP Milletvekili Sucuoğlu, koalisyon ortaklarının kendi aralarında bu kararı almasının kabul edilebilir bir şey olmadığının altını çizdi.

“ER MEYDANINA ADAM GİBİ ÇIKMAYI ÖĞRENMEMİZ GEREKİR”

UBP Kurultayına 'müdahale' edildiği yönünde haberler hakkında da açıklamalarda bulunan Sucuoğlu, “Bir şekilde belli çevreler, katkıyı müdahaleyi yardımı alışkanlık hala getirmiş. Er meydanına adam gibi çıkmayı öğrenmemiz gerekir. Korkuyla, oradan buradan yardımla çıkmaktan vazgeçmemiz lazım” dedi.

“Yardım, katkı, müdahale, adını ne koyarsanız koyun, yarışa girecek olanlar tarafından davet edilmiş” olduğunu söyleyen Faiz Sucuoğlu, tereddütsüz bu katkıların devam ettiğini aktardı.

Kaynak: Kıbrıs Postası