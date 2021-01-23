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ÜÇ ÖLÜM, TARİFSİZ ACI… KKTC YASA BOĞULDU

22 Ocak Cuma günü KKTC üç acı haberle sarsıldı. Üç genç ismin acı haberleri ardı ardına geldi.

23 Ocak 2021 Cumartesi 09:53
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ÜÇ ÖLÜM, TARİFSİZ ACI… KKTC YASA BOĞULDU

KENAN KURTDEMİR’DEN YASA BOĞAN HABER GELDİ
Girne’de 17 Ocak günü meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir dün hayatını kaybetti. Hatırlanacağı üzere, Girne’de meydana gelen kazada 23 yaşındaki Kenan Kurtdemir ağır yaralanarak Lefkoşa Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, yoğun bakıma alınmıştı. Kazada ağır yaralanan Kurtdemir, kafa travmasına bağlı beyin kanaması geçirdiği için günlerdir uyutuluyordu.


TRAFİK TERÖRÜ BİR CAN DAHA ALDI 
Dün akşam saatlerinde Girne Mete Adanır Caddesi üzerinde, 40 yaşındaki Ayhan Kol, yönetimindeki RZ 793 plakalı araç Karaoğlanoğlu istikametinden Girne istikametine doğru seyrettiği sırada, yolun güney kısmından kuzey kısmına yaya olarak geçmeye çalışan 23 yaşındaki Emrullah Baran'a çarptı. Kaza sonucu 23 yaşındaki Emrullah Baran yaşamını yitirdi.


MERT FISTIKÇI’NIN ANİ ÖLÜMÜ SEVENLERİNİ YASA BOĞDU 
Lefkoşa Türk Belediyesi araç bakım bölümünde çalışan Mert Fıstıkçı dün hayatını kaybetti. Fıstıkçı, 3 gün önce geçirdiği rahatsızlık sonucu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu’na kaldırılmıştı. Fıstıkçı, dün tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

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