Uçaklar dolu gelip dolu gidecek

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, BRT'de yayınlanan 'Manşet+' programına katılarak uçuş kısıtlamasının kaldırılmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Ülkeye günlük uçuş kısıtlamasının kaldırılmasının 13 Şubat’ta alınan bir karar olduğunu ifade eden Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Resmiye Canaltay, adaya gelecek olan 17 bin öğrenci için ek uçak sefer konma gerekliliği doğduğunu anlattı.

Henüz ne zaman ve kaç öğrenci geleceğinin netleşmediğini belirten Canaltay, gelişlerin karantinalı olacağını, uçakların dolu gelip dolu gitmesini hedeflediklerini kaydetti.

Canaltay, “Bize gelen talep doğrultusunda buna karar verildi. Halk hemen panikledi ve akşam yeniden açıklama yapma gereği duyduk. Tüm bu gelişlerin tüm bakanlıkların koordinesi ile karantina koşullarıyla geleceklerini açıkladık.” dedi.

Sivil Havacılık ve Ulaştırma Bakanlığı sadece gelişlerle ilgili ek sefer açtığını kaydeden Canaltay, bunun dışındaki prosedürlerin geçmiş girişimler neticesinde alındığını vurguladı.

Türk Hava Yolları’nın Adana, Ankara ve İstanbul seferi koyduğunu anlatan Canaltay, “Bu yöne gidişler çok yüksek miktarlara aktarmalı gidiyordu ama şimdi bu gidişler daha kolay ve rahat olacak.” açıklamasında bulundu.

Canaltay, öğrencilerin gelişinde boşalacak olan seferlerin, adadan çıkmak isteyen kişileri de yolcu edeceğini, bunun toplumun da faydasına olacağına değindi.

Canaltay, şöyle devam etti:

“Uçak şirketleri duyuru yapacak, öğrenci toplayacak ve adaya getirecek, bunları en kısa sürede toparlayacaklar ama süresi belli değil. Maliye ve Sağlık Bakanlığı koordinesiyle çalışılacak. Bunlar yeter dediği zaman ise bu uçuşlar durdurulacak. Bize uçuşları durdurun dediği anda durduracaklar. Vatandaşların bu kadar panik olması ve tepki koymasına üzülüyorum. Ülke ekonomisi için buna ihtiyaç var. bu kadar panik olmadan, daha anlayışlı olarak bu kötü günleri atlatacağımıza inanıyorum” dedi.

SES KIBRIS